Лунный календарь стрижек на январь 2022: позитивные и негативные дни
Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в январе 2022 года!
Предлагаем вам заранее спланировать время таким образом, чтобы процедура, связанная с волосами, была максимально удачной.
Для этого сверимся с лунным календарем на январь 2022 года!
Благоприятные дни для стрижки и покраски в январе
- 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 и 31 января.
Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 11, 12, 14, 15, 24, 25 и 28 января.
Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.
Напомним,