Лунный календарь стрижек на январь 2022: позитивные и негативные дни

30 декабря 2021 18:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный календарь стрижек на январь 2022: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на январь 2022: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в январе 2022 года!

Читайте такжеЛак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Многие представительницы прекрасного пола планируют в январе, после наступления Нового года, изменить свою внешность. Но планировать визит в салон красоты желательно с учетом лунного цикла. 

Предлагаем вам заранее спланировать время таким образом, чтобы процедура, связанная с волосами, была максимально удачной.

Для этого сверимся с лунным календарем на январь 2022 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в январе

  •  4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

  • 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 и 31 января.

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 11, 12, 14, 15, 24, 25 и 28 января.

Читайте такжеСамые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Лунный календарь стрижек лунный гороскоп

Материалы по теме

Гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Павел Глоба: 4 знака Зодиака ожидают кардинальные перемены в 2022 году
Гороскопы

Павел Глоба: 4 знака Зодиака ожидают кардинальные перемены в 2022 году
Хто зверху-11: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK