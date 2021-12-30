Лунный календарь стрижек на январь 2022: позитивные и негативные дни

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в январе 2022 года!

Многие представительницы прекрасного пола планируют в январе, после наступления Нового года, изменить свою внешность. Но планировать визит в салон красоты желательно с учетом лунного цикла.

Предлагаем вам заранее спланировать время таким образом, чтобы процедура, связанная с волосами, была максимально удачной.

Для этого сверимся с лунным календарем на январь 2022 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в январе

4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 и 31 января.

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 11, 12, 14, 15, 24, 25 и 28 января.

Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за цикл.

Напомним,