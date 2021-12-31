Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (03.01.2022 — 09.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
От вашего настроя будет зависеть исход насущных дел: оставайтесь энергичными и целеустремленными.
- Любовь. В отношениях все спокойно и размеренно. Не будьте импульсивными и не провоцируйте беспочвенный конфликт.
- Здоровье. Ваша энергия будет бить ключом и работать на вас, поэтому после работы позаботьтесь об восстановлении сил и ресурса.
- Карьера. Вы видите цель и смело двигаетесь к ней, не обращая внимания на проблемы и мимолетные трудности.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
В начале недели вам нужно поберечь силы, так как ближе к пятнице предстоит много работы.
- Любовь. Проявите инициативу в отношениях: разнообразьте ваш общий досуг, спланируйте предстоящий отдых.
- Здоровье. Не торопитесь растрачивать силы попусту. Лучше уделите время на полноценный сон и медленные прогулки на свежем воздухе.
- Карьера. В конце недели предстоит множество дел, связанных с финансовой сферой. Будьте внимательны и сосредоточьтесь на сути вопроса.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
- Любовь. Вы почувствуете недостаток внимания со стороны партнера. Не переживайте, это вызвано его напряженным графиком и накопившимися проблемами.
- Здоровье. Выплесните энергию в безопасную сферу: побегайте, займитесь йогой или другой активной деятельностью.
- Карьера. Ваши мысли направлены на планирование бюджета и поиск возможностей увеличения дохода.
РАК (22.06–22.07)
Не поддавайтесь унынию: вас ожидают эмоциональные качели, но это – временное явление.
- Любовь. Если вам хочется больше внимания и поддержки – просто попросите о ней.
- Здоровье. Вы будете чувствовать себя хорошо и энергично, и это поможет вам в решении бытовых задач.
- Карьера. Если появилась необычная идея – не бойтесь ее озвучить.
ЛЕВ (23.07–23.08)
У вас есть потребность в активном отдыхе – не отказывайте себе в этом.
- Любовь. Побудьте в одиночестве и реализуйте свой творческий потенциал.
- Здоровье. Не будет лишним начать принимать витамины, особенно если вы ограничиваете себя в каких-либо продуктах.
- Карьера. Работа вас не отпустит: придется решать рутинные вопросы, но в выходные вы хорошо отдохнете.
ДЕВА (24.08–23.09)
- Любовь. Беседы с любимым человеком помогут достичь взаимопонимания.
- Здоровье. Берегите свои силы – велика вероятность подхватить простуду.
- Карьера. Организуйте работу таким образом, чтобы у вас осталось время для себя, своих увлечений и полноценного отдыха.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
У вас появится желание изменить пространство вокруг себя: сделать ремонт, полностью поменять интерьер. Перенесите свои желания на бумагу, не держите уйму идей у себя в голове.
- Любовь. Обсудите с партнером предстоящие изменения и аргументируйте свою позицию.
- Здоровье. За переизбытком энергии скрывается хроническая усталость. Найдите время побыть наедине с собой и восстановить силы.
- Карьера. Все стабильно.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вы будете чрезмерно насторожены – это вызвано вашим нестабильным эмоциональным состоянием.
- Любовь. Велика вероятность ссор, которые могут навредить вашим отношениям.
- Здоровье. Побольше гуляйте, отдыхайте, смотрите расслабляющие фильмы и пейте травяной чай на ночь.
- Карьера. В конце недели вы сможете заняться урегулированием финансовых вопросов.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Вам стоит перестать ожидать чужого одобрения: действуйте, исходя из своих интересов и внутренних побуждений.
- Любовь. Вы станете замечать детали и нюансы, которых раньше в упор не видели. Это либо укрепит отношения, либо поставит под вопрос их значимость.
- Здоровье. Тепло одевайтесь и хорошо питайтесь. Это поможет не схлопотать простуду.
- Карьера. У вас появится шанс начать новый проект. Но браться за него стоит только в том случае, если вы досконально разбираетесь в вопросе.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ваше переменчивое настроение может навредить отношениям с близкими. Держите себя в руках.
- Любовь. Грядут изменения, которые помогут вам понять ваши истинные потребности.
- Здоровье. Чрезмерное эмоциональное напряжение может обернуться бессонницей.
- Карьера. Не лучшее время для новых проектов. Сначала нужно завершить все начатые.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Ваша сфера интересов может резко поменяться – будьте готовы к этому и не бойтесь перемен.
- Любовь. Цените вашего партнера – он очень дорожит вашими отношениями.
- Здоровье. Вам не помешает размяться: займитесь активной физической деятельностью.
- Карьера. Совместная работа с коллективом принесет свои плоды.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Время решения важных вопросов. Если начнете с начала недели – все успеете.
- Любовь. Вы устали. Вам стоит просто расслабиться и позволить партнеру о вас позаботиться.
- Здоровье. Начните принимать витамины – это поможет справиться со слабостью и недомоганием.
- Карьера. Вам предстоит много работы, но к концу недели у вас будет возможность отдохнуть.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №52-2021.