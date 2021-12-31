Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (03.01.2022 — 09.01.2022) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Для всех знаков неделя предвещает насыщенные события. Стоит обратить внимание на финансовую сферу и решить все насущные деловые вопросы. Время расставлять приоритеты и смело двигаться вперед.

От вашего настроя будет зависеть исход насущных дел: оставайтесь энергичными и целеустремленными.

Любовь. В отношениях все спокойно и размеренно. Не будьте импульсивными и не провоцируйте беспочвенный конфликт.

Здоровье. Ваша энергия будет бить ключом и работать на вас, поэтому после работы позаботьтесь об восстановлении сил и ресурса.

Карьера. Вы видите цель и смело двигаетесь к ней, не обращая внимания на проблемы и мимолетные трудности.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

В начале недели вам нужно поберечь силы, так как ближе к пятнице предстоит много работы.

Любовь. Проявите инициативу в отношениях: разнообразьте ваш общий досуг, спланируйте предстоящий отдых.

Здоровье. Не торопитесь растрачивать силы попусту. Лучше уделите время на полноценный сон и медленные прогулки на свежем воздухе.

Карьера. В конце недели предстоит множество дел, связанных с финансовой сферой. Будьте внимательны и сосредоточьтесь на сути вопроса.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Вы почувствуете недостаток внимания со стороны партнера. Не переживайте, это вызвано его напряженным графиком и накопившимися проблемами.

Здоровье. Выплесните энергию в безопасную сферу: побегайте, займитесь йогой или другой активной деятельностью.

Карьера. Ваши мысли направлены на планирование бюджета и поиск возможностей увеличения дохода.

РАК (22.06–22.07)

Прислушайтесь к своей интуиции: она поможет в решении важных дел.

Не поддавайтесь унынию: вас ожидают эмоциональные качели, но это – временное явление.

Любовь. Если вам хочется больше внимания и поддержки – просто попросите о ней.

Здоровье. Вы будете чувствовать себя хорошо и энергично, и это поможет вам в решении бытовых задач.

Карьера. Если появилась необычная идея – не бойтесь ее озвучить.

ЛЕВ (23.07–23.08)

У вас есть потребность в активном отдыхе – не отказывайте себе в этом.

Любовь. Побудьте в одиночестве и реализуйте свой творческий потенциал.

Здоровье. Не будет лишним начать принимать витамины, особенно если вы ограничиваете себя в каких-либо продуктах.

Карьера. Работа вас не отпустит: придется решать рутинные вопросы, но в выходные вы хорошо отдохнете.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Беседы с любимым человеком помогут достичь взаимопонимания.

Здоровье. Берегите свои силы – велика вероятность подхватить простуду.

Карьера. Организуйте работу таким образом, чтобы у вас осталось время для себя, своих увлечений и полноценного отдыха.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Все ваши мысли будут посвящены планированию праздников.

У вас появится желание изменить пространство вокруг себя: сделать ремонт, полностью поменять интерьер. Перенесите свои желания на бумагу, не держите уйму идей у себя в голове.

Любовь. Обсудите с партнером предстоящие изменения и аргументируйте свою позицию.

Здоровье. За переизбытком энергии скрывается хроническая усталость. Найдите время побыть наедине с собой и восстановить силы.

Карьера. Все стабильно.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Вы будете чрезмерно насторожены – это вызвано вашим нестабильным эмоциональным состоянием.

Любовь. Велика вероятность ссор, которые могут навредить вашим отношениям.

Здоровье. Побольше гуляйте, отдыхайте, смотрите расслабляющие фильмы и пейте травяной чай на ночь.

Карьера. В конце недели вы сможете заняться урегулированием финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Вам стоит перестать ожидать чужого одобрения: действуйте, исходя из своих интересов и внутренних побуждений.

Любовь. Вы станете замечать детали и нюансы, которых раньше в упор не видели. Это либо укрепит отношения, либо поставит под вопрос их значимость.

Здоровье. Тепло одевайтесь и хорошо питайтесь. Это поможет не схлопотать простуду.

Карьера. У вас появится шанс начать новый проект. Но браться за него стоит только в том случае, если вы досконально разбираетесь в вопросе.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Ваше переменчивое настроение может навредить отношениям с близкими. Держите себя в руках.

Любовь. Грядут изменения, которые помогут вам понять ваши истинные потребности.

Здоровье. Чрезмерное эмоциональное напряжение может обернуться бессонницей.

Карьера. Не лучшее время для новых проектов. Сначала нужно завершить все начатые.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Ваша сфера интересов может резко поменяться – будьте готовы к этому и не бойтесь перемен.

Любовь. Цените вашего партнера – он очень дорожит вашими отношениями.

Здоровье. Вам не помешает размяться: займитесь активной физической деятельностью.

Карьера. Совместная работа с коллективом принесет свои плоды.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Время решения важных вопросов. Если начнете с начала недели – все успеете.

Любовь. Вы устали. Вам стоит просто расслабиться и позволить партнеру о вас позаботиться.

Здоровье. Начните принимать витамины – это поможет справиться со слабостью и недомоганием.

Карьера. Вам предстоит много работы, но к концу недели у вас будет возможность отдохнуть.



По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №52-2021.