Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи

29 декабря 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи
Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Год пройдет под знаком воплощения желаний 

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В 2022 году Свинья будет наслаждаться комфортом и благоприятными условиями для жизни. Не исключено, что вы  сможете исполнить свою мечту и больше времени проводить дома за счет хобби, которое станет профессией.

Тигр даст вам шанс пребывать в благоприятной для души среде, а свободное время посвящать удовольствию, как эмоциональному, так и физическому.

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Астрологи призывают вас быть смелее в своих мечтах, но не стоит увлекаться одними лишь заветными желаниями. За вас никто не сможет сделать так, чтобы жизнь стала лучше. В целом ожидается благоприятный год.

Напомним,

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