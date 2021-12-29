Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи
Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Год пройдет под знаком воплощения желанийВ 2022 году Свинья будет наслаждаться комфортом и благоприятными условиями для жизни. Не исключено, что вы сможете исполнить свою мечту и больше времени проводить дома за счет хобби, которое станет профессией.
Тигр даст вам шанс пребывать в благоприятной для души среде, а свободное время посвящать удовольствию, как эмоциональному, так и физическому.
Напомним,