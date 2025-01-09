Леся Нікітюк вперше поділилася подробицями своїх заручин

Щиро вітаємо ведучу Лесю Нікітюк зі статусом нареченої та зичимо щасливого подружнього життя.

Гірко молодим! Скоро улюблениця глядачів Нового каналу Леся Нікітюк стане дружиною. Її коханий, військовий Дмитро Бабчук, зробив ведучій «Хто зверху?» і «єПитання» пропозицію руки та серця.

Пара заручилася під час їхнього спільного відпочинку в засніжених Карпатах. Леся оголосила щасливу новину на весь Instagram, опублікувавши фото з каблучкою.

Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати одне одного! Особливо я (усміхається). То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт, – з усмішкою додає Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

Про стосунки ведучої Нового каналу з військовим стало відомо в жовтні 2024 року після оприлюднення Лесею Нікітюк поста в Instagram. Пара й дотепер продовжує тішити підписників ніжними фото в обіймах одне одного.

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