Леся Нікітюк вперше поділилася подробицями своїх заручин

9 січня 2025 10:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк вперше поділилася подробицями своїх заручин
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Щиро вітаємо ведучу Лесю Нікітюк зі статусом нареченої та зичимо щасливого подружнього життя.

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Гірко молодим! Скоро улюблениця глядачів Нового каналу Леся Нікітюк стане дружиною. Її коханий, військовий Дмитро Бабчук, зробив ведучій «Хто зверху?» і «єПитання» пропозицію руки та серця. 

Пара заручилася під час їхнього спільного відпочинку в засніжених Карпатах. Леся оголосила щасливу новину на весь Instagram, опублікувавши фото з каблучкою. 

Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати одне одного! Особливо я (усміхається). То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт, – з усмішкою додає Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

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Про стосунки ведучої Нового каналу з військовим стало відомо в жовтні 2024 року після оприлюднення Лесею Нікітюк поста в Instagram.  Пара й дотепер продовжує тішити підписників ніжними фото в обіймах одне одного. 

Нагадаємо, 

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