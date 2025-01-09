Леся Нікітюк вперше поділилася подробицями своїх заручин
9 січня 2025 10:45
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Щиро вітаємо ведучу Лесю Нікітюк зі статусом нареченої та зичимо щасливого подружнього життя.
Пара заручилася під час їхнього спільного відпочинку в засніжених Карпатах. Леся оголосила щасливу новину на весь Instagram, опублікувавши фото з каблучкою.
Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати одне одного! Особливо я (усміхається). То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт, – з усмішкою додає Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу
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