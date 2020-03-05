Стосується кожного: женские секреты звездных экспертов ток-шоу

5 марта 2020 12:34 Александр Кива
Стосується кожного: женские секреты звездных экспертов ток-шоу
Касается каждого: женские секреты звездных экспертов ток-шоу

В пятницу, 6 марта, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Женские тайны».

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Накануне 8 Марта известные женщины – эксперты программы – впервые поделятся с ведущим Андреем Данилевичем и телезрителями своими историями и секретами.

«Наши эксперты – красивые, нежные, мудрые и очень сильные женщины, которые всегда готовы прийти на помощь, дать совет, поддержать, – говорит Андрей Данилевич. – Иногда мы слышим от героев: «У этих женщин в жизни все хорошо, разве они могут меня понять?» Накануне 8 Марта в студии «Стосується кожного» наши замечательные эксперты решились открыть некоторые свои тайны, поделиться очень личным, рассказать о радостях и трагедиях, которые изменили их жизнь. Как они проходили испытания и как смогли не только выстоять, но и стать сильнее».

За что в детстве до слез дразнили красавицу Ольгу Сумскую? Почему распался первый брак известного психолога Елены Рыхальской? Откуда у хрупкой правозащитницы Алены Кривуляк смелость противостоять мужчинам, которые тяжелее и больше ее в несколько раз? Какая трагедия разделила детство многодетной мамы Натальи Ибрагимовой на счастливое «до» и страшное «после»? Как случилось, что телеведущая Жанна Тихонова однажды едва не попрощалась с жизнью? Кто помог солистке «Лисапетного батальона» Наталье Фалион пережить потерю самого близкого человека и как вместе с бедой в ее жизнь пришло счастье?

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В эту пятницу каждая гостья ток-шоу «Стосується кожного» расскажет, почему ей небезразлична чужая беда и почему истории незнакомых людей касаются ее сердца. В праздничном выпуске проекта – теплые и трогательные истории, непростые, но такие важные и искренние признания, а еще – сюрпризы от звезд-мужчин  и  подарки для всех участниц программы.

Не пропустите «Женские тайны» в ток-шоу «Стосується кожного» – в пятницу, 6 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».

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