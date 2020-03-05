Что подарить маме на 8 марта: главные советы

5 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Что подарить маме на 8 марта: главные советы
Что подарить маме на 8-ое марта: главные советы
pixabay.com

До главного женского праздника осталось всего несколько дней, а вы все еще не знаете, что подарить маме?

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Тогда самое время подобрать подходящий подарок для самой любимой женщины. 

Мультиварка 

Если вдруг ваша мама жить не может без готовки, но времени на нее все меньше и меньше, подарить ей мультиварка будет наиболее оптимальным вариантом. Сама она вряд ли бы ее купила, но получить ее от вас будет вдвойне приятно. 

Утюжок для волос

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Он, кстати, сослужит отличную службу как для укладки, так и просто чтобы быстро выровнять вьющиеся волосы. Если же ваша мама отдает предпочтения более дедовским способам укладки, тогда можно подарить термобигуди или какую-то отличную расческу. 

Сертификат

Сертификаты на то или иное мероприятие либо покупку чего-то - универсальный подарок. Возможно, мама нуждается в бижутерии или новом креме для лица. Еще хороший вариант - поход в спа. Поверьте: после рабочих будней она будет без ума от радости, когда получит ваш подарок. 

Билет на концерт

Концерт – прекрасный повод хорошо провести время вместе с мамой. Наверняка у нее есть любимые исполнители, которые будут выступать этой весной. Купи два билета и проведите незабываемый вечер вместе!

Напомним, 

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