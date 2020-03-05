Что подарить маме на 8 марта: главные советы

До главного женского праздника осталось всего несколько дней, а вы все еще не знаете, что подарить маме?

Мультиварка

Тогда самое время подобрать подходящий подарок для самой любимой женщины.

Если вдруг ваша мама жить не может без готовки, но времени на нее все меньше и меньше, подарить ей мультиварка будет наиболее оптимальным вариантом. Сама она вряд ли бы ее купила, но получить ее от вас будет вдвойне приятно.

Утюжок для волос

Сертификат

Он, кстати, сослужит отличную службу как для укладки, так и просто чтобы быстро выровнять вьющиеся волосы. Если же ваша мама отдает предпочтения более дедовским способам укладки, тогда можно подарить термобигуди или какую-то отличную расческу.

Сертификаты на то или иное мероприятие либо покупку чего-то - универсальный подарок. Возможно, мама нуждается в бижутерии или новом креме для лица. Еще хороший вариант - поход в спа. Поверьте: после рабочих будней она будет без ума от радости, когда получит ваш подарок.

Билет на концерт

Концерт – прекрасный повод хорошо провести время вместе с мамой. Наверняка у нее есть любимые исполнители, которые будут выступать этой весной. Купи два билета и проведите незабываемый вечер вместе!

Напомним,