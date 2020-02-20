Подари мне счастье: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 20.02.2020)

20 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Подари мне счастье/ Подаруй мені щастя.

Смотрите в 8 серии сериала [ Подари мне счастье

Главная героиня сериала девушка Ульяна обладает необычной способностью – она ощущает все тончайшие запахи. Она мечтает получить работу в престижном агрохолдинге по созданию уникальных ароматов.

Все меняется, когда в ее жизни появляется Михаил. Он – парень из богатой семьи и его родители очень пекутся за будущее своего сына. Поэтому простая обычная девушка Ульяна сразу им не понравилась.

Выйдет ли у пары быть вместе и подарить друг другу столь желанное счастье?

8 серию сериала Подари мне счастье смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.