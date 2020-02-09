Швейцарские Альпы: испытание красотой

Почему стоит посетить швейцарские Альпы?

Знаете, какую из мировых вершин чаще всего фотографируют? Неофициальный символ Швейцарии - 4478-метровую гору-пирамиду Маттерхорн, в южном кантоне Вале, на границе с Италией.

Все, как записано

Эту гору моментально узнают даже те, кто никогда не добирались до этих мест, - благодаря многочисленным снимкам. У подножия Маттерхорна в верховьях долины Висп на высоте 1608 метров уютно устроилась деревня Церматт (нем. Zermatt), самый известный и романтичный горнолыжный курорт страны. В 2019 году Церматт признан лучшей горнолыжной зоной мира одним из профильных порталов.

Что касается транспорта - если самолет, поезд, автобус, паром должны по расписанию отбыть в час X, будьте уверены, так и произойдет. Так что сверяйте свои часы по местным.

Страна опутана сетью железных дорог, поэтому наиболее разумно перемещаться именно на них (на сайте www.sbb.ch все доступно и понятно). К тому же из окон открываются потрясающие пейзажи - сиди, медитируй!

Заранее стоит оплатить и Swiss travel pass - единственный в мире проездной абсолютно на все виды транспорта в рамках одной страны. Его можно купить на вокзале или на сайте www.myswitzerland.com, что значительно экономит время. Если между поездами стыковка всего минут 5-7, не следует волноваться. Пока едете из пункта А в пункт Б, на ярком табло в вагоне появится информация о пересадке и номерах платформ. Останется лишь выйти, не забыв багаж, покрутить головой в разные стороны, определиться в направлении и сменить поезд.

Даже если плохо владеете иностранными языками (в Швейцарии подойдет и французский, и немецкий, и английский), путешествовать все равно комфортно. Во-первых, благодаря уже упомянутому мегаудобному расписанию транспорта, а во-вторых, благодаря доброжелательности жителей. Если обращаетесь к ним с просьбой помочь, отключают наушники, откладывают книги, останавливаются и включаются в процесс.

Итак, от Цюриха до Церматта можно добраться всего за три часа с одной пересадкой в Виспе (Visp). Карты лучше скачать на смартфон или планшет заранее.

Машина не нужна, поскольку автомобильное движение на курорте запрещено и для передвижения используются электромобили. Вокзал находится в центре городка.

Дорого и со вкусом

Деревню Церматт, где живут 5 тыс. жителей, окружает грандиозный строй из 38 «четырехтысячников» Пеннинских Альп - сам Маттерхорн (4 478 м), пик Дюфор (4 634 м) - высочайшая вершина Швейцарии в массиве Монте-Роза и другие.

Вечерами в поселке шумно и многолюдно. Богачи, как и средний класс, из Европы, Азии, Америки обожают Церматт и прибывают большими семьями. Кто-то катит от вокзала чемодан самостоятельно, кто-то вызывает электротакси, а кого-то ждет пара гнедых, запряженных в карету.

Выгуливать норковые манто здесь не принято. Обеспеченность идущих навстречу граждан можно определить лишь по бренду спортивной одежды. Толстовки, джинсы, кроссовки, куртки - вот в чем гуляют вечерами по Церматту.

Что касается самих швейцарцев, то они вообще к брендам равнодушны. Хотя именно эту нацию можно уверенно назвать самой обеспеченной в Европе. Среднемесячный заработок в пересчете с крепкого франка примерно 90 тыс. грн. В сфере обслуживания, к примеру, платят 22 франка/час - почти 530 грн.

Мы разговорились с Валери, девушкой, работающей в Офисе по туризму Церматта. Она здесь родилась, затем уехала на несколько лет учиться в Женеву, потом куда-то еще. А теперь вернулась, чтобы остаться «в самом красивом месте на земле», - как она выразилась. Говорит, что не устает любоваться Маттерхорном, хотя смотрит на него всю свою 30-летнюю жизнь, должна бы привыкнуть. Когда мы катались на склонах, Валери вместе то и дело останавливалась полюбоваться освещенной ярким солнцем горой.

- Добавьте полнейшую безопасность, прекрасную медицину, идеальную экологическую обстановку. Скажем, воду мы никогда не покупаем, а пьем из-под крана, она ведь идет в дома прямо с ледника Горнер. И вы поймете, почему я хочу прожить здесь всю свою жизнь, - поделилась Валери.

Катание в Церматте - это отлично подготовленные 360 км трасс, ухоженные склоны, комфортные выкаты, гарантированный снег с ноября по май, объединенная с Италией зона катания. Да-да! Вы не ослышались! От Церматта минут за сорок можно спуститься в итальянскую Червинию. Правда, этот путь не для «чайников», туда ведут трассы разной сложности. Часто узкие и крутые.

Вообще, кататься в Церматте могут буквально все - новички, только вставшие на лыжи или сноуборд, дети, ветераны лыжного спорта.

Альпы занимают почти две трети территории страны, Швейцария - рай для горнолыжников. Об их удобстве страна печется на уровне министерств, многочисленных офисов и центров туризма, работающих в каждом поселке.

До подъемника в Церматте удобно добраться на скибасе - автобусе для лыжников, в котором нет платы за проезд. Или пешком. Если поселитесь в центре, до «лифта» идти не дольше десяти-двенадцати минут, даже со снаряжением на плече.

До другой зоны катания вас доставит зубчатый поезд, отправляющийся каждые 20 минут от станции Gornergrat. Вход напротив вокзала. Пока ждете поезда, можно поболтать с приветливыми служащими - о погоде, сложности трасс, уместно попросить совета на какой остановке лучше выйти. Здесь работают на удивление отзывчивые люди! Поражает, как легко служащий с метлой в руках переходит с немецкого на французский, затем на английский и снова на немецкий.

Поезд ползет от центра Церматта на высоту 3089 м. Домики внизу все уменьшаются, а горы увеличиваются. Красота настолько захватывает, что в голове и сердце остается один лишь восторг. Ни единой посторонней мысли, полное обнуление…

От горной станции Горнерграт начинается идеальная зона катания для тех, кто не любит мчаться, зажмурив глаза, а предпочитает наслаждение. Широченные синие и красные склоны - для новичков и лыжников поопытнее. Если устали, можно «запарковаться» в иглу - ледяном кафе. Шезлонги, пуфики, ди-джей крутит расслабляющую музыку.

Антон Иванов / Теленеделя



