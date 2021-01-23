Телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет: Не стало легенды

В США ушел из жизни знаменитый журналист, радио- и телеведущий Ларри Кинг.

В момент смерти мужчина находился в больнице Лос-Анджелеса Cedars Sinai Medical Center. Его смерть наступила впоследствии многих проблем со здоровьем. Он боролся с диабетом, раком легких, простатой и коронавирусом. Кроме того, в 1987 году Ларри перенес сердечный приступ, а в прошлом году ‒ смертельный инсульт, из-за которого впал в кому.

Телепрограмма знаменитости «Larry King Live» ‒ одна из самых популярных и долгосрочных программ на канале CNN. Выходила на телеэкраны с 1985 по 2010 год. Зрители с удовольствием наблюдали за тем, как Кинг интервьюировал президентов и других знаменитостей. Среди его гостей были Мартин Лютер-Кинг, Далай Лама, Билл Гейтс, Маргарет Тетчер и другие.

Телеведущий Ларри Кинг / социальная сеть Instagram

В 2013 году журналист успешно запустил шоу «Larry King Now». В общей сложности телеведущий провел около 50 тысяч интервью.

Хотя именно его имя фигурировало в названиях шоу, Ларри всегда считал настоящими звездами программ участников интервью, а себя ‒ просто беспристрастным посредником между гостем и аудиторией. Будь то интервью с президентом США, иностранным лидером, знаменитостью, одиозным персонажем или обычным человеком, Ларри любил задавать короткие, прямые и несложные вопросы. Он считал, что краткие вопросы обычно дают наилучшие ответы, и не заблуждался в этом,

‒ сказано в некрологе Ora Media.

К слову, в прошлом году умерли двое взрослых детей Ларри Кинга. 65-летний Энди Кинг умер в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг – от рака легких.

Напомним,