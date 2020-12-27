Самоироничная Jerry Heil в откровенном наряде посмеялась над своей пятой точкой

27 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Самоироничная Jerry Heil в откровенном наряде посмеялась над своей пятой точкой
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

На днях певица Jerry Heil устроила тематическую фотоссесию.

Читайте такжеДмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Знаменитость предстала в непривычном для себя образе: шифоновой блузке с откровенным декольте, розовых трусиках и с яркими волосами в стиле афро. В подписи к снимкам исполнительница акцентировала внимание на своих небольших ягодицах.

Увага, розшукується жьопка Джеррі Хейл! Свідків, які могли її коли-небудь бачити, теж не виявлено. Прохання до осіб, які з нею пересікаються, передайте що я шукаю її ось вже 25 років і подала анкету в «Жди меня»,
‒ написала видеоблогерша.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Читайте также"Девушка Бонда" Джейн Сеймур показала, как в 69-летнем возрасте поддерживает себя в форме
Некоторые подписчики посоветовали Яне начать качать ягодицы, но большинство отметило, что артистка находится в прекрасной форме и ей не нужно гнаться за какими-либо стандартами: «Что за стереотипы! Сисек нет, задницы нет! Главное, чтобы мозги были», «Отличная попка!», «У тебя очень красивое тело», «Ты умница и красавица», «Самоирония на высшем уровне».

Напомним,

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото фото новости образы звезд Jerry Heil фигура звезд

Материалы по теме

Вся семья в сборе: Дочь Оли Поляковой опубликовала редкий снимок с отцом
Новости

Вся семья в сборе: Дочь Оли Поляковой опубликовала редкий снимок с отцом
Влад Яма показал, какой была максимальная длина его волос
Новости

Влад Яма показал, какой была максимальная длина его волос
Звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша
Новости

Звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша
Андрей Данилевич: Я больше люблю делать подарки, чем получать
Интервью

Андрей Данилевич: Я больше люблю делать подарки, чем получатьЭксклюзив

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK