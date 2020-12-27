Самоироничная Jerry Heil в откровенном наряде посмеялась над своей пятой точкой
27 декабря 2020 16:00
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram
На днях певица Jerry Heil устроила тематическую фотоссесию.
Читайте такжеДмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с ШоптенкоЗнаменитость предстала в непривычном для себя образе: шифоновой блузке с откровенным декольте, розовых трусиках и с яркими волосами в стиле афро. В подписи к снимкам исполнительница акцентировала внимание на своих небольших ягодицах.
Увага, розшукується жьопка Джеррі Хейл! Свідків, які могли її коли-небудь бачити, теж не виявлено. Прохання до осіб, які з нею пересікаються, передайте що я шукаю її ось вже 25 років і подала анкету в «Жди меня»,‒ написала видеоблогерша.
Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram
Читайте также"Девушка Бонда" Джейн Сеймур показала, как в 69-летнем возрасте поддерживает себя в формеНекоторые подписчики посоветовали Яне начать качать ягодицы, но большинство отметило, что артистка находится в прекрасной форме и ей не нужно гнаться за какими-либо стандартами: «Что за стереотипы! Сисек нет, задницы нет! Главное, чтобы мозги были», «Отличная попка!», «У тебя очень красивое тело», «Ты умница и красавица», «Самоирония на высшем уровне».
Напомним,
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Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram
Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram