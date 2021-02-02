Экс-солистка REAL O Алина Астровская в третий раз вышла замуж: трогательные фото со свадьбы

Алина Астровская вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева.

Ведущие популярного тревел-шоу "Орел и Решка", 31-летняя Алина Астровская и 37-летний Антон Лаврентьев, поженились . Спустя более трех лет отношений пара решила связать себя узами брака.

Церемония бракосочетания прошла в Москве. На торжестве присутствовали лишь самые близкие друзья и родные Алины и Антона. Любимый пес пары по кличке Белый Стих также присутствовал на свадьбе своих хозяев. Более того, собаку даже пустили в зал для росписи.

На своих страницах в социальных сетях новоиспеченные супруги еще не поделились ни одной фотографией со своей свадьбы. Однако за них это сделали гости.

Отметим, что предложение руки и сердца солистке украинской группы REAL O певец сделал осенью 2020 года. Узаконить отношения пара решила в первый день февраля.

Для российского певца Антона Лаврентьева этот брак стал первым. А вот Алина Астровская ранее уже 2 раза была замужем. В 18 лет расписалась с украинским футболистом Евгением Бредуном. Через три года пара рассталась. По словам Алины, брак распался из-за измены мужа. С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

Напомним,