Экс-солистка REAL O Алина Астровская в третий раз вышла замуж: трогательные фото со свадьбы

2 февраля 2021 12:40 Юлия Крутиева
Экс-солистка REAL O Алина Астровская в третий раз вышла замуж: трогательные фото со свадьбы
Певица Алина Астровская
instagram.com/alina_astrovskaya_

Алина Астровская вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева.

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Ведущие популярного тревел-шоу "Орел и Решка", 31-летняя Алина Астровская и 37-летний Антон Лаврентьев, поженились. Спустя более трех лет отношений пара решила связать себя узами брака.

Церемония бракосочетания прошла в Москве. На торжестве присутствовали лишь самые близкие друзья и родные Алины и Антона. Любимый пес пары по кличке Белый Стих также присутствовал на свадьбе своих хозяев. Более того, собаку даже пустили в зал для росписи.

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На своих страницах в социальных сетях новоиспеченные супруги еще не поделились ни одной фотографией со своей свадьбы. Однако за них это сделали гости.

Отметим, что предложение руки и сердца солистке украинской группы REAL O певец сделал осенью 2020 года. Узаконить отношения пара решила в первый день февраля.

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Для российского певца Антона Лаврентьева этот брак стал первым. А вот Алина Астровская ранее уже 2 раза была замужем. В 18 лет расписалась с украинским футболистом Евгением Бредуном. Через три года пара рассталась. По словам Алины, брак распался из-за измены мужа. С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

Напомним,

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