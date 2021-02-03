Милла Йовович показала годовалую дочь-именинницу: Маленькая леди и милый кекс
3 февраля 2020 года Милла Йовович в третий раз стала мамой.
Свою публикацию 45-летняя звезда сопроводила трогательным поздравлением дочери с первым годиком ее жизни. Также Милла рассказала, какой растет девочка и какие черты характера уже проявляются у малышки.
С 1-м Днём Рождения мою малышку Ошин!!! Оси сделала этот сложный и безумный год таким ярким и полным любви! Она самый любящий, веселый, милый и приятный кекс, который всегда вызывает улыбку на наших лицах. У нее также есть улыбка для всех вокруг, будь-то семья, друзья или незнакомцы. Она требует связи с окружающим миром, и благодаря своим прямым взглядам и выразительной личности она это получает! Мы так ее любим, и я так благодарна, что она присутствует в нашей жизни! С Днем Рождения, маленькая леди. Твоя семья обожает тебя!!!
Сейчас в семье актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, подрастают трое дочерей. Кроме годовалой Ошин супруги воспитывают 5-летнюю Дэшилл Иден и 13-летнюю Эвер Габо. Старшая дочь пары умеет говорить и даже петь на русском языке.
Напомним,