Милла Йовович показала годовалую дочь-именинницу: Маленькая леди и милый кекс

3 февраля 2021 13:38 Юлия Крутиева
Милла Йовович показала годовалую дочь-именинницу: Маленькая леди и милый кекс
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages

3 февраля 2020 года Милла Йовович в третий раз стала мамой.

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Семья голливудской актрисы сегодня празднует первый день рождения самой младшей дочери Ошин Ларк Эллиот. На своей странице в Инстаграм Милла Йовович поделилась яркими кадрами с праздника.

Свою публикацию 45-летняя звезда сопроводила трогательным поздравлением дочери с первым годиком ее жизни. Также Милла рассказала, какой растет девочка и какие черты характера уже проявляются у малышки.

С 1-м Днём Рождения мою малышку Ошин!!! Оси сделала этот сложный и безумный год таким ярким и полным любви! Она самый любящий, веселый, милый и приятный кекс, который всегда вызывает улыбку на наших лицах. У нее также есть улыбка для всех вокруг, будь-то семья, друзья или незнакомцы. Она требует связи с окружающим миром, и благодаря своим прямым взглядам и выразительной личности она это получает! Мы так ее любим, и я так благодарна, что она присутствует в нашей жизни! С Днем Рождения, маленькая леди. Твоя семья обожает тебя!!!

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Подписчики Миллы Йовович присоединились к поздравлениям Ошин, а также отметили, что доченька растет копией своей звездной мамы.

Сейчас в семье актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, подрастают трое дочерей. Кроме годовалой Ошин супруги воспитывают 5-летнюю Дэшилл Иден и 13-летнюю Эвер Габо. Старшая дочь пары умеет говорить и даже петь на русском языке.

Напомним,

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