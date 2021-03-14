Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото

14 марта 2021 14:00 Катерина Даниленко
Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
Телеведущая Ольга Фреймут
социальная сеть Instagram

39-летняя телеведущая Ольга Фреймут ‒ мать троих детей. Знаменитость воспитывает 15-летнюю дочь Злату от британца Нила, а также 4-летнего сына Валерия и 3-летнюю дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.

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И если старшую дочь Злату Ольга регулярно показывает в своем Instagram, то младшеньких детей она предпочитает держать подальше от посторонних глаз. Однако в этот раз звезда сделала исключение.

Главный «ревизор» страны опубликовала трогательное видео с детками, которые занимаются лепкой из глины и рисованием в частном садике.

Так, малыши сначала лепили под руководством педагога птичку-свистульку методом прищипывания, а позже рисовали красками на мольберте подснежники.

В стиле Клода Моне,
‒ подписала одно из stories Фреймут.

Дети Ольги Фреймут ‒ сын Валерий и дочь Евдокия / социальная сеть Instagram

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Отметим, что стоимость в дошкольном заведении, которое посещают дети знаменитости, колеблится от 15000 до 21000 гривен в месяц. А расположен детский сад в экологически чистой зоне на закрытой территории с круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Напомним,

Дети Ольги Фреймут ‒ сын Валерий и дочь Евдокия / социальная сеть Instagram
 

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