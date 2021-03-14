Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
39-летняя телеведущая Ольга Фреймут ‒ мать троих детей. Знаменитость воспитывает 15-летнюю дочь Злату от британца Нила, а также 4-летнего сына Валерия и 3-летнюю дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.
Главный «ревизор» страны опубликовала трогательное видео с детками, которые занимаются лепкой из глины и рисованием в частном садике.
Так, малыши сначала лепили под руководством педагога птичку-свистульку методом прищипывания, а позже рисовали красками на мольберте подснежники.
В стиле Клода Моне,‒ подписала одно из stories Фреймут.
Напомним,
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