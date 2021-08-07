Лилия Подкопаева впечатлила снимком в провокационном образе ‒ горячий кадр

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала подписчиков смелым фото.

Знаменитость часто делится с поклонниками подробностями профессиональной деятельности, публикует снимки с путешествий и изредка показывает свою семью.

В этот раз многодетная мама обнародовала в Instagram снимок, на котором предстала перед камерой в элегантном и женственном образе. Лилия примерила черное коктейльное платье с кружевом в зоне декольте. Наряд подчеркнул роскошные изгибы тела спортсменки, а украшения и небрежная прическа дополнили роковой образ.

Гимнастика дала нам возможность преодолевать себя. Это важнейшее свойство спорта,

‒ написала в посте Подкопаева.

Фолловеры тут же засыпали женщину комплиментами, восхищаясь ее красотой: «Бездонные глаза», «Прекрасная женщина», «Как можно так замечательно выглядеть?», «Восхитительная!», «Очень красивый кадр», «Горячая Лилия».

Напомним,