Лилия Подкопаева впечатлила снимком в провокационном образе ‒ горячий кадр
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала подписчиков смелым фото.
В этот раз многодетная мама обнародовала в Instagram снимок, на котором предстала перед камерой в элегантном и женственном образе. Лилия примерила черное коктейльное платье с кружевом в зоне декольте. Наряд подчеркнул роскошные изгибы тела спортсменки, а украшения и небрежная прическа дополнили роковой образ.
Гимнастика дала нам возможность преодолевать себя. Это важнейшее свойство спорта,‒ написала в посте Подкопаева.
Напомним,