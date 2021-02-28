Если решила, то ничего не остановит: Лилия Подкопаева рассказала о пережитых двух разводах
Сегодня чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева ‒ счастливая мама и жена. Однако так было не всегда. Женщина пережила два болезненных развода, после которых не знала, как жить дальше.
У тебя две истории с Тимофеем и с Виктором. Они разные, но за ними следовал развод. Вот этот период, когда заявление о разводе подписано, кольца сняты... как его пережить?– поинтересовалась у Лилии ведущая.
Спортсменка призналась, что в детстве была уверена в том, что замуж выйдет один раз, чтобы прожить с любимым мужчиной всю жизнь. С возрастом многое поменялось: принципы, жизненные ценности, отношение к противоположному полу. Лилия поняла, что не готова мириться с некоторыми вещами.
Разводы начинаются в голове. Если мысли появилось, то тебя уже в принципе ничего не остановит… У меня первая история была душещипательная. Я просто умирала, я умирала внутренне. То, как человек себя вел, и какие были последствия... на мне, и на детях отражалось. Я чувствовала себя одинокой,‒ откровенничает знаменитость.
Сейчас, оглядываясь назад, я говорю «спасибо». Потому что для чего-то это все нужно было. Я терпимее отношусь к каким-то вещам, которые раньше были для меня просто «Нет. Нет и все»,– подытожила олимпийская чемпионка.
Напомним,
- Оля Цибульская призналась, что муж запрещает ей сниматься обнаженной для глянцев.
- Потап вновь захотел увидеть Настю Каменских невестой ‒ романтическое фото.