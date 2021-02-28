Если решила, то ничего не остановит: Лилия Подкопаева рассказала о пережитых двух разводах

28 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Если решила, то ничего не остановит: Лилия Подкопаева рассказала о пережитых двух разводах
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева
социальная сеть Instagram

Сегодня чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева ‒ счастливая мама и жена. Однако так было не всегда. Женщина пережила два болезненных развода, после которых не знала, как жить дальше.

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В интервью Маше Ефросининой для шоу «Экзамен» гимнастка рассказала, как справилась с таким опытом, а также дала советы женщинам, которые оказались в подобной ситуации.

У тебя две истории с Тимофеем и с Виктором. Они разные, но за ними следовал развод. Вот этот период, когда заявление о разводе подписано, кольца сняты... как его пережить?
– поинтересовалась у Лилии ведущая.

Лилия Подкопаева с первым мужем Тимофем Нагорным и детьми / социальная сеть Instagram

Спортсменка призналась, что в детстве была уверена в том, что замуж выйдет один раз, чтобы прожить с любимым мужчиной всю жизнь. С возрастом многое поменялось: принципы, жизненные ценности, отношение к противоположному полу. Лилия поняла, что не готова мириться с некоторыми вещами.

Разводы начинаются в голове. Если мысли появилось, то тебя уже в принципе ничего не остановит… У меня первая история была душещипательная. Я просто умирала, я умирала внутренне. То, как человек себя вел, и какие были последствия... на мне, и на детях отражалось. Я чувствовала себя одинокой,
‒ откровенничает знаменитость.

Лилия Подкопаева и ее второй муж Виктор Костырко / социальная сеть Instagram

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Женщина не жалеет, что приняла решение уйти от первого и второго мужа, ведь чувствовала себя несчастной. Тем не менее, звезда рекомендует попытаться сохранить брак, если это возможно, а не "обрубить" все концы.

Сейчас, оглядываясь назад, я говорю «спасибо». Потому что для чего-то это все нужно было. Я терпимее отношусь к каким-то вещам, которые раньше были для меня просто «Нет. Нет и все»,
– подытожила олимпийская чемпионка.

Напомним,

Лилия Подкопаева с нынешним супругом Игорем Дубинским / социальная сеть Instagram
 

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