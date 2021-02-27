Мы отступили: Принц Гарри назвал истинные причины ухода из королевской семьи
27 февраля 2021 17:00
Принц Гарри, герцог Сассекский
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На днях внук Елизаветы II принц Гарри дал откровенное интервью своему другу и ведущему The Late Late Show Джеймсу Кордену.
Знаменитость впервые рассказал, что именно британская пресса поспособствовала тому, что он с супругой оставил королевскую семью. О своем решении он не жалеет, ведь продолжает вносить свой вклад в государственную службу.
Мы просто отступили назад, а не шагнули вниз. Многие видели, какой сложной была обстановка. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это наносило урон моему психическому здоровью. Я подумал: «Это токсично». Я поступил как любой муж и отец — просто спас свою семью от всего этого. И я никогда по-настоящему не уйду, какие бы решения ни принимались на той стороне. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь и есть государственная служба. Поэтому, где бы я ни находился, я продолжу выполнять свой долг.
Принц Гарри, Елизавета II и Меган Маркл / социальная сеть Instagram
Читайте такжеАндрею Фединчику – 36: Наталка Денисенко трогательно поздравила супруга с днем рожденияКроме того, Гарри разоткровенничался об отношениях с известными родственниками. С королевой Елизаветой и принцем Филиппом он общается онлайн. А на Рождество бабушка подарила правнуку Арчи милый подарок.
Бабушка спросила меня, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество. Мэг посоветовала подарить вафельницу. Бабушка прислала ее нам, и теперь Меган каждое утро печет в ней вафли на органической смеси. Каждый раз Арчи просыпается и говорит: «Вафля!».
Напомним,
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Принц Гарри с сыном Арчи / социальная сеть Instagram