Экс-солистка Ранеток Женя Огурцова второй раз стала мамой
7 августа 2021 17:00
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова
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Солистка некогда популярного девичьего коллектива Ранетки Женя Огурцова родила дочь.
молодая мама рассказала в своем микроблоге. Девочка появилась на свет путем кесарева сечения в одной из частных клиник Москвы.
Уже третьи сутки пошли, а я только добралась написать пост. 2.08.2021 в 11:13 родилась наша с Николаем дочь! Наша Ева! Прошу любить и жаловать. 49 см и 2940 гр ‒ совсем крошечка. Мы потихоньку привыкаем друг к другу, налаживаем связь и мне кажется, что у нас отлично получается! Главное только быть здоровыми! А остальное приложится! Спасибо, милая, что выбрала нашу семью! Тебе у нас обязательно понравится, вот увидишь,‒ поделилась эмоциями Женя.
Напомним,