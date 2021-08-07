Экс-солистка Ранеток Женя Огурцова второй раз стала мамой

7 августа 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Экс-солистка Ранеток Женя Огурцова второй раз стала мамой
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова
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Солистка некогда популярного девичьего коллектива Ранетки Женя Огурцова родила дочь.

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Радостную новость молодая мама рассказала в своем микроблоге. Девочка появилась на свет путем кесарева сечения в одной из частных клиник Москвы.

Уже третьи сутки пошли, а я только добралась написать пост. 2.08.2021 в 11:13 родилась наша с Николаем дочь! Наша Ева! Прошу любить и жаловать. 49 см и 2940 гр ‒ совсем крошечка. Мы потихоньку привыкаем друг к другу, налаживаем связь и мне кажется, что у нас отлично получается! Главное только быть здоровыми! А остальное приложится! Спасибо, милая, что выбрала нашу семью! Тебе у нас обязательно понравится, вот увидишь,
‒ поделилась эмоциями Женя.

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К слову, для экс-ранетки и ее мужа Николая Осипова девочка стала первым общим ребенком. От предыдущего брака с дизайнером Анатолием Рамоновым Женя воспитывает 6-летнего сына Марка.

Напомним,

 

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