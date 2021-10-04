В семье Алины Гросу случилось горе: Буду помнить всегда
2021 год преподнес Алине Гросу печальное событие.
Но вот в комментариях под снимком Гросу оставила совсем не праздничное послание. Звезда сообщила, что ее семья переживает трагедию - бабушка умерла.
Также Алина рассказала, как много Клавдия Ивановна для нее значила. Женщина растила певицу с того момента, как ей было девять дней от рождения.
Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня – так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда, – написала Алина Гросу.
Напомним,