В семье Алины Гросу случилось горе: Буду помнить всегда

2021 год преподнес Алине Гросу печальное событие.

На своих страницах в социальных сетях певица Алина Гросу опубликовала трогательную фотографию, на которой изображена вместе со своей бабушкой.

Но вот в комментариях под снимком Гросу оставила совсем не праздничное послание. Звезда сообщила, что ее семья переживает трагедию - бабушка умерла.

Также Алина рассказала, как много Клавдия Ивановна для нее значила. Женщина растила певицу с того момента, как ей было девять дней от рождения.

Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня – так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда, – написала Алина Гросу.

Алина Гросу с бабушкой / instagram.com/alina_grosu

Такое нежное сообщение вызвало много комментариев от поклонников Алины Гросу. Подписчики и коллеги по сцене оставили слова соболезнования артистке.

Напомним,