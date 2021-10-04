В семье Алины Гросу случилось горе: Буду помнить всегда

4 октября 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

В семье Алины Гросу случилось горе: Буду помнить всегда
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

2021 год преподнес Алине Гросу печальное событие.

Читайте такжеМаскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Мавки и Арлекина
На своих страницах в социальных сетях певица Алина Гросу опубликовала трогательную фотографию, на которой изображена вместе со своей бабушкой.

Но вот в комментариях под снимком Гросу оставила совсем не праздничное послание. Звезда сообщила, что ее семья переживает трагедию - бабушка умерла.

Также Алина рассказала, как много Клавдия Ивановна для нее значила. Женщина растила певицу с того момента, как ей было девять дней от рождения.

Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня – так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда, – написала Алина Гросу.

Алина Гросу с бабушкой / instagram.com/alina_grosu
Читайте такжеНаталка Денисенко – о кризисе в отношениях с мужем: У нас не цветочки-бабочки, у нас ссоры и конфликты
Такое нежное сообщение вызвало много комментариев от поклонников Алины Гросу. Подписчики и коллеги по сцене оставили слова соболезнования артистке.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Алина Гросу социальные сети смерть новости

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade познакомились с живыми богинями
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade познакомились с живыми богинями
Затерянный мир: украинцы, которые стали чемпионами Параолимпийских игр
Новости

Затерянный мир: украинцы, которые стали чемпионами Параолимпийских игрЭксклюзив
Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021
Гороскопы

Когда новолуние и полнолуние в октябре 2021
Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама
Новости

Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK