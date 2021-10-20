Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво

20 октября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com

Как приготовить домашнюю арахисовую пасту – простой пошаговый рецепт от судьи шоу «МастерШеф» на СТБ Эктора Хименес-Браво.

Читайте такжеСтейк из тыквы по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво часто делится с подписчиками в социальной сети авторскими рецептами и полезными советами. В этот раз Эктор рассказал, как приготовить домашнюю арахисовую пасту. Шеф-повар отметил, что арахисовая паста – источник полезных жиров и белка. Также он обратил внимание на то, что она очень калорийная.

Ингредиенты:

  • Арахис жареный – 300 гр.
  • Мед – 10 гр.
  • Арахисовое (или другое растительное) масло – 20 гр.
  • Соль – 3 гр.

Способ приготовления:

  1. Обжариваем арахис на сухой сковороде на среднем огне.
  2. Засыпаем все ингредиенты в блендер и перебиваем до нужной вам консистенции. Чем дольше будете перебивать – тем реже она получится. Приятного аппетита!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф рецепты рецепты звезд простые рецепты еда и рецепты паста арахисовая паста

Материалы по теме

Україна має талант-2021: экс-участница "Холостяка" удивит зрителей номером в жанре воздушная гимнастика
Новости

Україна має талант-2021: экс-участница "Холостяка" удивит зрителей номером в жанре воздушная гимнастика
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 8 и 9 выпусках от 16.10.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 8 и 9 выпусках от 16.10.2021
Кріпосна. Жадана любов: Николя Дорошенко и Елена Коренева бросят вызов обществу
Анонсы на ТВ

Кріпосна. Жадана любов: Николя Дорошенко и Елена Коренева бросят вызов обществу
МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Телешоу

МАСКА 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK