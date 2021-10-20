Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
20 октября 2021 00:50
Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com
Как приготовить домашнюю арахисовую пасту – простой пошаговый рецепт от судьи шоу «МастерШеф» на СТБ Эктора Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво часто делится с подписчиками в социальной сети авторскими рецептами и полезными советами. В этот раз Эктор рассказал, как приготовить домашнюю арахисовую пасту. Шеф-повар отметил, что арахисовая паста – источник полезных жиров и белка. Также он обратил внимание на то, что она очень калорийная.
Ингредиенты:
- Арахис жареный – 300 гр.
- Мед – 10 гр.
- Арахисовое (или другое растительное) масло – 20 гр.
- Соль – 3 гр.
Способ приготовления:
- Обжариваем арахис на сухой сковороде на среднем огне.
- Засыпаем все ингредиенты в блендер и перебиваем до нужной вам консистенции. Чем дольше будете перебивать – тем реже она получится. Приятного аппетита!
Напомним,