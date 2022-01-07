В семье Андрея Джеджулы случилось горе: трогательное послание ведущего

Шоумен Андрей Джеджула переживает утрату.

Печальной новостью Андрей Джеджула решил поделиться с поклонниками. На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал фото своего папы Владимира и сообщил, что его уже нет в живых.

Ведущий рассказал, что папа перешагнул в вечность на Рождество - 7 января. В публикации Андрей также рассказал о причинах смерти своего самого близкого человека.

Андрей Джеджула с папой / instagram.com/djedjula

Оказалось, что с марта 2020 года Владимир Владимирович боролся с раком мозга. Хотя сам мужчина об этом не знал. Этот диагноз от него скрывали. Состояние отца Андрея подкосил коронавирус, которым он недавно повторно заболел.

С марта 2020 я боролся с твоим раком мозга! Коронавирус в 2021 подкосил тебя, но мы боролись! А сейчас повторная корона и отказ легких, остановка сердца, перезапуск и 13:20… - пишет Джеджула.

Посвятил Андрей отцу несколько трогательных строк. 46-летний ведущий поблагодарил папу за то, что с детства он учил его быть мудрым и сильным мужчиной.

Ты был заботливым папой и отличным руководителем! Ты всегда учил не сдаваться и все делать вовремя... Благодаря тебе я научился подтягиваться, отжиматься и ходил во все мыслимые и немыслимые секции и кружки... – вспоминает шоумен. - Ты не пропустил ни одного моего утренника и важных школьных событий, ты был не просто дедушкой, а вторым папой для Дэни! Было невероятно сложно сообщить ему во второй раз в его жизни, что не стало его близкого человека, который, как и бабушка, в раннее годы провел времени с ним больше чем родные родители!

Папа Андрея Джеджулы Владимир / instagram.com/djedjula

Напомним,