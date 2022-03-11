Співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії

Український співак Макс Барських повідомив у соціальній мережі, що його музику у будь-якому вигляді не можна теперь використовувати в Росії.

Макс одразу заявив про свою позицію після того, як Росія напала на Україну.

Він пояснив, що вважає росіян, які нічого не роблять і виказують мовчазну або публічну підтримку Володимиру Путіну, співучасниками того жаху, що зараз відбувається в Україні.

Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ у будь-якому вигляді всім радіостанціям, телеканалам, фільмам і серіалам, де вона звучить як саундтрек! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв’язала війну в Україні! Я також вилучаю весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити те саме!

– заявив співак на своїй сторінці в Instagram.

Важливо і те, що напередодні нападу Росії на Україну Макс планував гастролі російськими містами. Одначе, після агресії він заявив, що концерти скасовуються, а гроші за придбані квитки він передасть українським захисникам.