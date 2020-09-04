МастерШеф-10: кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров-аматоров

Завтра в 19:00 на СТБ в новом выпуске 10 сезона "МастерШеф" у участников будет последний шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров. Судьи отберут самых достойных.

В новом сезоне « МастерШеф » – новое правило. Чтобы получить заветное место среди 20 лучших кулинаров-аматоров, нужно оказаться сильнее своих конкурентов в одной из категорий – рыба, мясо или десерт. Во время кастинга участники уже определились с выбором и готовы сразиться друг с другом.

Участникам первой категории предстоит выловить свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи. Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида неодинаковое. Только наиболее ловкие смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо.

Чтобы покорить судей идеально приготовленным мясом, участникам придется самим наколоть дров и развести огонь. А тем, кто мечтал завоевать сердце и желудок судей десертом, нужно сделать его в деревянных ступах!

Кто же докажет свой кулинарный талант и попадет в заветную двадцатку сезона, а для кого задания будут не по силам – узнаем в эфире СТБ в субботу в 19:00!

Напомним,