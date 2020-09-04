МастерШеф-10: кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров-аматоров
Завтра в 19:00 на СТБ в новом выпуске 10 сезона "МастерШеф" у участников будет последний шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров. Судьи отберут самых достойных.
Участникам первой категории предстоит выловить свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи. Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида неодинаковое. Только наиболее ловкие смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо.
Кто же докажет свой кулинарный талант и попадет в заветную двадцатку сезона, а для кого задания будут не по силам – узнаем в эфире СТБ в субботу в 19:00!
Напомним,