МастерШеф-10: кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров-аматоров

4 сентября 2020 13:35 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто пройдет в двадцатку лучших кулинаров-аматоров

Завтра в 19:00 на СТБ в новом выпуске 10 сезона "МастерШеф" у участников будет последний шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров. Судьи отберут самых достойных.

Читайте такжеЛига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске
В новом сезоне «МастерШеф» –  новое правило. Чтобы получить заветное место среди 20 лучших кулинаров-аматоров, нужно оказаться сильнее своих конкурентов в одной из категорий – рыба, мясо или десерт. Во время кастинга участники уже определились с выбором и готовы сразиться друг с другом.

Участникам первой категории предстоит выловить свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи.  Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида неодинаковое. Только наиболее ловкие смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо.

Читайте такжеALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага
Чтобы покорить судей идеально приготовленным мясом, участникам придется самим наколоть дров и развести огонь. А тем, кто мечтал завоевать сердце и желудок судей десертом, нужно сделать его в деревянных ступах!

Кто же докажет свой кулинарный талант и попадет в заветную двадцатку сезона, а для кого задания будут не по силам – узнаем в эфире СТБ в субботу в 19:00!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Наречена для тата: как сложилась жизнь героев после реалити – смотрите в пост-шоу
Анонсы на ТВ

Наречена для тата: как сложилась жизнь героев после реалити – смотрите в пост-шоу
Лига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске
Анонсы на ТВ

Лига смеха: чем удивят тренеры и их команды в премьерном выпуске
ALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага
Меломан

ALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага
Вікна-новини празднуют юбилей: 25 лет в эфире
Новости

Вікна-новини празднуют юбилей: 25 лет в эфире

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK