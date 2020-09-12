Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
12 сентября 2020 21:20
Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
пресс-служба
13 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы
: за помощью к экстрасенсам обратилась Марта Коновалова из Тернополя. По словам женщины, ее и детей преследует призрак, который приходит к ним во снах и наяву. Однажды после его появления женщину чуть не сбил грузовик! А сын и дочь получили ужасные травмы. Марта предполагала, что семью хочет убить ее покойный супруг. Так ли это? И почему потусторонняя сила охотится на женщину и ее детей? В этом попытаются разобраться экстрасенсы Жанна Шулакова и Алена Курилова.
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.