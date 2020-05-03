Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

3 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
instagram.com/shulakovazhanna

3 мая в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам Жанне Шулаковой и Рубине Цыбульской обратилась молодая мама Анита Алмазова. Девушку повсюду преследует странная тень. Она начала попадать в опасные ситуации. Так, после очередного появления нечисти девушка выбежала из квартиры, упала и разбила коленную чашечку; затем у нее выскользнул из рук нож и чуть не попал в глаз бедной. А потом Анита, которая была беременна уже вторым сыном, потеряла своего малыша. Что происходит с женщиной? И как ей помогут ясновидящие?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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