Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака

8 марта 2021 14:10 Алла Лысак
Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 марта 2021 года, вторник. 

Знак месяца —  Рыбы.             

Гороскоп Овен. Проведите день спокойно, самые сложные дела лучше перенести на среду. 

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Гороскоп Телец. Слишком большое количество обязанностей, взваленных на себя, ведет к ошибкам и неприятным последствиям.

Гороскоп Близнецы. Не торопитесь расстраиваться, даже если ситуация выходит из-под контроля. 

Гороскоп Рак. Радуйтесь этому дню, замечая красоту в мелочах. В вашу жизнь скоро придет любовь!

Гороскоп Лев. Среди бесконечного числа идей вам придется выбрать одну, иначе вы так ничего и не сделаете. 

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Гороскоп Дева. Осторожнее с серьезными жизненными решениями: если можно, то отложите вердикт на несколько дней. 

Гороскоп Весы. Крайне неблагоприятный день для работы, постарайтесь отложить ее или перепоручить кому-то. 

Гороскоп Скорпион. Энергией, которая достанется вам сегодня, желательно распоряжаться с умом, посвящая время одному делу. 

Гороскоп Стрелец. Наступает подходящее время для любой творческой работы, уделите ей несколько часов.

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Гороскоп Козерог. Работа не должна встать между вами и близкими, вы вполне можете выделить им хотя бы один вечер. 

Гороскоп Водолей. Пора убрать из своей жизни энергетического вампира, который лишь делает вид, что дружит с вами. 

Гороскоп Рыбы.  День благоприятен для начала нового проекта: на первой стадии работы над ним необходимо наметить цели.

Напомним,

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