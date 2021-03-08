Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 марта 2021 года, вторник.

Знак месяца — Рыбы.

Гороскоп Овен. Проведите день спокойно, самые сложные дела лучше перенести на среду.

Слишком большое количество обязанностей, взваленных на себя, ведет к ошибкам и неприятным последствиям.

Гороскоп Близнецы. Не торопитесь расстраиваться, даже если ситуация выходит из-под контроля.

Гороскоп Рак. Радуйтесь этому дню, замечая красоту в мелочах. В вашу жизнь скоро придет любовь!

Гороскоп Лев. Среди бесконечного числа идей вам придется выбрать одну, иначе вы так ничего и не сделаете.

Осторожнее с серьезными жизненными решениями: если можно, то отложите вердикт на несколько дней.

Гороскоп Весы. Крайне неблагоприятный день для работы, постарайтесь отложить ее или перепоручить кому-то.

Гороскоп Скорпион. Энергией, которая достанется вам сегодня, желательно распоряжаться с умом, посвящая время одному делу.

Гороскоп Стрелец. Наступает подходящее время для любой творческой работы, уделите ей несколько часов.

. Работа не должна встать между вами и близкими, вы вполне можете выделить им хотя бы один вечер.

Гороскоп Водолей. Пора убрать из своей жизни энергетического вампира, который лишь делает вид, что дружит с вами.

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для начала нового проекта: на первой стадии работы над ним необходимо наметить цели.

Напомним,