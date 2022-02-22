З настанням холодів ми проводимо вдома майже весь вільний час. Не встигнеш прибрати, як підлога швидко засмічується, на додачу наноситься бруд і волога з вулиці.

Про цю проблему добре знає виробник техніки Gorenje. Прагнучи до Life Simplified – спростити побут і зробити наше життя приємнішим, компанія має кілька підказок, як очистити підлогу з мінімальними зусиллями.

Бруд не пройде

З настанням дощів, снігу, слоти розкладіть широкі гумові килимки для ніг біля вхідних дверей. Зараз продається широкий вибір розмірів, матеріалів і дизайну. Обирайте «пористі» килимки з поліуретану: вони як губка всмоктують вологу з взуття і не дають їй просочитися на підлогу.

Домашнє взуття

Візьміть за правило завжди знімати черевики, чоботи, туфлі в приміщенні на килимку і перевзуватися у капці або домашнє взуття на чистій поверхні. Так, бруд не наноситиметься в оселю, а на підлозі (особливо біля входу) не залишатимуться сліди.

Особлива увага до тварин

Під час прогулянок на вулиці наші домашні улюбленці буквально збирають на своїй шерсті і лапах усе, чим «багата» осіння погода. Стежте за гігієною вихованця: регулярно вичісуйте і мийте після прогулянки. Покладіть біля входу старий рушник чи ганчірку, щоб витерти і обсушити тварину одразу після повернення додому.

Всьому своє місце

Домовтеся в родині, що кожному заняттю – своє місце. Обід, як і перекуси, – тільки на кухні, ігри – у своїх кімнатах, вирізання аплікацій – за письмовим столом. Таким чином на крихти, деталі лего чи шматочки паперу не ширитимуться на підлозі в усій оселі.

Користуйтеся екозасобами для миття підлоги

В їхньому складі є речовини, які запобігають осіданню пилу на ламінаті, кахлі, паркеті. Також вони не залишають розводів і швидко відмивають плями на підлозі.

Чиста підлога з технікою Gorenje - це не казка, а реальність

Пилососьте регулярно

Залучіть до цього всю родину: буквально встановіть графік чергування, як було у школі – сьогодні пилососите ви, завтра – чоловік, післязавтра – старший син тощо. З пилососами Gorenje впорається навіть школяр: вони дуже прості в користуванні. Серія G•Force Pro має п’ять попередньо встановлених програм – достатньо обрати потрібну на сенсорному дисплеї TouchControl. До того ж вони гарантують бездоганні результати прибирання й чисте повітря завдяки HEPA-фільтру, який поглинає не лише пил, а й 95% алергенів і часточок з повітря. Завдяки універсальній щітці XpandZone з ергономічним подвійним X-подібним пилозбирачем ви можете збільшити площу прибирання пилу з килимів, твердих поверхонь, паркету і потім спокійно ходити по підлозі навіть босими. Також дуже зручні бездротові пилососи, які дозволяють якісне прибирання підлоги, обробки дивана, салону автомобіля або очищення важкодоступних верхніх полиць та будь-чого. Завдяки потужній літієвій батареї на 2000 мА потужність всмоктування не змінюється протягом роботи. Навіть коли батарея заряджена лише наполовину, такий пилосос все одно працюватиме на повну потужність.

Довідкова інформація:

Gorenje - великий виробник великої та дрібної побутової техніки, представлений у 90 країнах світу. Дизайн - частина філософії компанії. Компанія має 57 років досвіду в промисловому дизайні. 20 років успішної співпраці з дизайнерами зі світовим іменем: Pininfarina; Ora ïto, Карім Рашид; Старк. У 2020 році компанія відсвяткувала 70-річний ювілей. Понад 9000 співробітників у 5 найбільших виробничих компаніях у галузі гуртової торгівлі в Південно-Східній Європі. Gorenje отримує нагороду Red Dot протягом 10 років поспіль за чудовий інноваційний дизайн виробів.