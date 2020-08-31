Apple откроет свой первый фирменный магазин на воде
Функция доступна пока только на английском языке и в веб-версии.
Как отмечает издание, он станет первым магазином на воде в сети Apple. Сейчас компания обнародовала только небольшой рекламный ролик о том, какой вид здание будет иметь снаружи. Его фасад покроют стеклянными панелями с неоновыми световыми линиями. По замыслу, они будут светиться ночью. По центру фасада разместят логотип компании в ярко-красном цвете.
Напомним,
- Apple снимет с продажи сразу три модели iPhone
- Apple начала судиться с компанией с похожим логотипом