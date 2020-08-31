Apple откроет свой первый фирменный магазин на воде

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Американская корпорация Apple анонсировала проект нового магазина, который откроется в Сингапуре в заливе Марина-Бей. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, он станет первым магазином на воде в сети Apple. Сейчас компания обнародовала только небольшой рекламный ролик о том, какой вид здание будет иметь снаружи. Его фасад покроют стеклянными панелями с неоновыми световыми линиями. По замыслу, они будут светиться ночью. По центру фасада разместят логотип компании в ярко-красном цвете.

Магазин будет 512-й по счету точкой продаж Apple Store в мире и третьей в Сингапуре после Орчард-роуд и еще одной в торговом центре Jewel Changi в аэропорту.

Напомним,