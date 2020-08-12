Apple начала судиться с компанией c похожим логотипом

Apple начала судиться с компанией c похожим логотипом

Компания Apple решила оспорить регистрацию товарного знака стартапа Prepear у формі груші. Они разрабатывают приложение для индивидуального плана питания, хранения рецептов и тд.

В "яблочной" компании считают, что их логотип слишком похоже на Apple.

Производитель техники уже подал соответствующую жалобу для аннулирования разрешения Prepear для использования логотипа в форме груши.

В Apple объясняют это тем, что таким образом стартап Prepear специально решил запутать потребителей, а также размывать уникальность и узнаваемость логотипа Apple.

"Торговые знаки Apple настолько знаменитые и узнаваемы, что подобия на них перекрывают любые недостатки, вселяя потребителям часто ошибочное представление о том, что Prepear имеет прямую либо косвенную связь с Apple", – объясняют в компании.

Также в Apple сообщили, що Prepear предоставляет “идентичные товары и услуги", связанные с компьютерным програмным обеспечением.

Сооснователь Prepear Рассел Монсон уже создал петицию Save the Pear from Apple. У своем обращении он заявил, что Prepear – это малый бизнес (тут работает 5 сотрудников), поэтому им будет трудно бороться с таким гигантом как Apple.

Напомним,