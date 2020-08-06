Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне

Канадский изобретатель Илон Маск заявил в социальной сети, что египетские пирамиды построили инопланетяне.

Неоднозначное заявление появилось на странице основателя Tesla и SpaceX Илона Маска 31 июля, вызвав горячие дискуссии.

Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно.

Кроме того, Маск сделал комплимент одному из древнеегипетских фараонов.

Не ясно, было ли высказывание шуточным, однако на него уже обратили внимание в Египте. Министр международного взаимодействия этого государства Рания аль-Машат пригласила Маска в Египет, чтобы он узнал о строительстве пирамид.

Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Я приглашаю вас и SpaceX изучить тексты о том, как строились пирамиды, а также проверить могилы строителей пирамид. Господин Маск, мы вас ждем.

Позже Маск опубликовал статью, в которой говорится об отсутствии следов инопланетян в Египте, видимо, разобравшись в теме.

Напомним,