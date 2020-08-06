Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне

6 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне
Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне
Fotobank / GettyImages

Канадский изобретатель Илон Маск заявил в социальной сети, что египетские пирамиды построили инопланетяне.

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Неоднозначное заявление появилось на странице основателя Tesla и SpaceX Илона Маска 31 июля, вызвав горячие дискуссии. 

Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно.
 

Кроме того, Маск сделал комплимент одному из древнеегипетских фараонов.

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Не ясно, было ли высказывание шуточным, однако на него уже обратили внимание в Египте. Министр международного взаимодействия этого государства Рания аль-Машат пригласила Маска в Египет, чтобы он узнал о строительстве пирамид. 

Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Я приглашаю вас и SpaceX изучить тексты о том, как строились пирамиды, а также проверить могилы строителей пирамид. Господин Маск, мы вас ждем.

Позже Маск опубликовал статью, в которой говорится об отсутствии следов инопланетян в Египте, видимо, разобравшись в теме. 

Напомним,

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