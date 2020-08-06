Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне
6 августа 2020 10:30
Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне
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Канадский изобретатель Илон Маск заявил в социальной сети, что египетские пирамиды построили инопланетяне.
SpaceX Илона Маска 31 июля, вызвав горячие дискуссии.
Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно.
Кроме того, Маск сделал комплимент одному из древнеегипетских фараонов.
Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Я приглашаю вас и SpaceX изучить тексты о том, как строились пирамиды, а также проверить могилы строителей пирамид. Господин Маск, мы вас ждем.
Позже Маск опубликовал статью, в которой говорится об отсутствии следов инопланетян в Египте, видимо, разобравшись в теме.
Напомним,