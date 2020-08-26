Apple снимет с продажи сразу три модели iPhone

Осенью состоится презентация Apple новой флагманской линейки смартфонов iPhone 12. Сразу после анонса с продажи снимут три популярные модели iPhone.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xr.

По слухам инсайдеров, после анонса новых телефонов производители попрощаются со следующими моделями:

iPhone 11 Pro и Pro Max вышли в продажу еще осенью 2019 года. iPhone Xr презентовали еще в 2018 году. Долго время модель телефона оставалась чуть ли не самой популярной в мире.

Отказ от выпуска этих моделей есть достаточно логичным. К примеру, потому как они будут конкурировать с предстоящими новинками. Сейчас наиболее популярным телефоном вместо Xr является iPhone 11. Именно эта модель бьет все рекорды по продажам. Кроме того, весной производитель представил обновленную модель iPhone SE (2020), которая тоже может стать альтернативой iPhone Xr.

Также компания анонсировала снижение стоимости телефона. Теперь вместо 699 долларов за iPhone 11 на 64 ГБ можно отдать 549 долларов.

Напомним,