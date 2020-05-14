Восстановление работы общественного транспорта: что и когда поедет, а также новые правила

Работу транспорта планируют восстановить через 10 дней. Это касается и городского, и сообщения между городами.

Об этом заявили в правительстве. Но все это будут делать с учетом соблюдения мер безопасности. Запуск планируется в несколько этапов. В «Ранку з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, что и когда поедет и какие требования будут к пассажирам.

На улицу выходить разрешили, а вот пользоваться транспортом еще нет. Спецпропуска имеют не все, поэтому большинство людей передвигаются на собственных ногах. Особенно ждут восстановления движения в крупных городах, где сильно не находишься, и конечно, открытия междугородных маршрутов.

О работе метро тоже заговорили. В Киеве его просят открыть с 25 мая. Ведь люди начинают выходить на работу и садятся в частный транспорт. Поэтому крупные города страдают от пробок.

Однозначно надо открывать метро, потому что метро – это самый главный вид общественного транспорта, призвание которого разгрузить улицы городов от этого сумасшедшего трафика, который мы можем наблюдать несколько дней,

– комментирует эксперт в сфере транспорта Станислав Гвоздиков.

И из-за ослабления карантина выросли цены на такси. В среднем на 20%, однако в часы пик поездка может стоить в два раза дороже, чем во время карантина.

Восстановление работы общественного транспорта: что и когда поедет, а также новые правила / pixabay.com

Что касается транспортного сообщения между городами, то его планируют восстановить через 10 дней. И начать с 22 мая, конечно, если к этому времени не ухудшится эпидситуация в стране. В первую очередь планируют восстановить пригородное сообщение в пределах района. С 29 мая уже в пределах области. Эксперты говорят, что лучше запускать все вместе. Также на этом этапе планируют запустить 50% электричек. А еще почти 50 пар поездов в разных направлениях Украины.

Нельзя запустить пригородные перевозки и не запускать городские. Пассажир должен из пункта А добраться в пункт Б, даже если один из пунктов находится в области того или иного города. Скажем, доедет пассажир из центра города до окраины, а дальше как добираться? – отмечает эксперт. – Запуск железнодорожного транспорта должен положительно отразиться на нынешней ситуации с транспортным сообщением. Поскольку часть пассажиров нелегальных перевозчиков пересядет на электрички.

Второй этап может начаться уже 9 июня. В этот период планируют запускать автобусы и маршрутки между городами. Эксперты говорят, что билеты на них раскупят сразу же, ведь сейчас люди все равно ездят по стране, но нелегальными маршрутками.

С 12 июня, при благоприятных условиях, уже смогут запустить весь железнодорожный транспорт. Врачи же предостерегают, что уже на первом этапе можно ожидать увеличения заболеваний на COVID-19.

Открытие общественного транспорта, да, это может увеличить количество заболеваний. Потому что опять начнется определенное передвижение людей. И если это будет неконтролируемо, как происходило до введения жесткого карантина, то это, конечно, приведет к некоторому росту заболеваемости,

– комментирует врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Также врачи напоминают: когда транспорт начнет восстанавливать свою работу, начнут действовать и новые правила. Поэтому о масках забывать не стоит.

Остаются все те же установки, – отметила врач. – Это средства индивидуальной защиты – такие, как маска. Можно надевать перчатки и после каждой поездки общественным транспортом необходимо пользоваться дезинфектором для рук.

Напомним,