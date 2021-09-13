В Украине разрабатывают привилегии для вакцинированных от COVID

В Украине разрабатывают привилегии для вакцинированных от COVID-19

Если вы вакцинировались хотя бы одной дозой препарата от коронавируса, то можете рассчитывать на определенные послабления

Спортзалы, кинотеатры и другие культурные заведения

Ранее мы писали, что локдауна Украина, скорее всего, не избежит. Но есть и хорошая новость для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Даже после получения одной дозы украинцы смогут забыть о некоторых ограничениях.

Спортзалам и культурным заведениям разрешает не соблюдать ограничения по заполняемости в желтой зоне (!) при условии, что весь персонал и посетители получили хотя бы одну дозу вакцины (т.е. без сертификата гостей не будут пускать).

Рестораны

Если город попал в красную зону, то рестораны смогут работать только при условии, что работники и гости заведения прошли полный цикл вакцинации.

Для посещения ресторана, кафе или кинотеатра необходимо иметь при себе ковид-сертификат, получить его можно в приложении Дія или у своего семейного врача в амбулатории.

Примечательно, что вакцинация в Украине не будет обязательной для учителей и преподавателей.

Отметим, что усиление карантина ожидается уже на текущей неделе.

Напомним,