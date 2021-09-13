В Украине разрабатывают привилегии для вакцинированных от COVID
Если вы вакцинировались хотя бы одной дозой препарата от коронавируса, то можете рассчитывать на определенные послабления
Спортзалы, кинотеатры и другие культурные заведения
Спортзалам и культурным заведениям разрешает не соблюдать ограничения по заполняемости в желтой зоне (!) при условии, что весь персонал и посетители получили хотя бы одну дозу вакцины (т.е. без сертификата гостей не будут пускать).
Рестораны
Если город попал в красную зону, то рестораны смогут работать только при условии, что работники и гости заведения прошли полный цикл вакцинации.
Примечательно, что вакцинация в Украине не будет обязательной для учителей и преподавателей.
Отметим, что усиление карантина ожидается уже на текущей неделе.
Напомним,