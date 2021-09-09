Когда в Украине в 2021 году введут локдаун

9 сентября 2021 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда в Украине в 2021 году введут локдаун
Когда в Украине в 2021 году введут локдаун
pixabay.com

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что локдаун в стране могут ввести уже в ноябре.

По словам Игоря Кузина, если и дальше события будут развиваться по текущему сценарию, то локдаун придется ввести ориентировочно в ноябре.

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Избежать его можно, но маловероятно, поскольку для этого необходимо, чтобы украинцы прививались гораздо активнее, а в повседневной жизни придерживались социальной дистанции, мыли руки.

Врач уточнил, что решение о локдауне принимается на региональном уровне.

Что касается общенациональных ограничений, то их могут ввести по всей стране, если ситуация с вирусом будет угрожающей и критической.

Сейчас мы фиксируем примерно одинаковую ситуацию по всем регионам, везде есть ухудшение.

Прививки от коронавируса в Украине получили менее 10% населения.

Напомним,

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