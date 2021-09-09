Когда в Украине в 2021 году введут локдаун
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что локдаун в стране могут ввести уже в ноябре.
По словам Игоря Кузина, если и дальше события будут развиваться по текущему сценарию, то локдаун придется ввести ориентировочно в ноябре.
Врач уточнил, что решение о локдауне принимается на региональном уровне.
Что касается общенациональных ограничений, то их могут ввести по всей стране, если ситуация с вирусом будет угрожающей и критической.
Сейчас мы фиксируем примерно одинаковую ситуацию по всем регионам, везде есть ухудшение.
Прививки от коронавируса в Украине получили менее 10% населения.
Напомним,