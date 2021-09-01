Как защитить кишечник от коронавируса
Еще одной неприятной проблемой при инфицировании коронавирусом являются сбои в работе кишечника.
Проблемы с кишечником могут возникнуть как из-за токсического влияния вируса, так и из-за антибиотиков, принимаемых в процессе лечения.
По словам врача-эндокринолога Диляры Лебедевой, в 34% больные коронавирусом люди сталкивались с диареей, болью в животе и рвотой.
Даже если ваш кишечник работает хорошо, при диагнозе коронавирус необходимо принимать как пробиотики, так и пребиотики, советует врач.
Эти нехитрые препараты помогут защитить орган от вероятного пагубного влияния вируса.
Напомним,