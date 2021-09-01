Как защитить кишечник от коронавируса

1 сентября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как защитить кишечник от коронавируса
Как защитить кишечник от коронавируса
pixabay.com

Еще одной неприятной проблемой при инфицировании коронавирусом являются сбои в работе кишечника.

Проблемы с кишечником могут возникнуть как из-за токсического влияния вируса, так и из-за антибиотиков, принимаемых в процессе лечения.

По словам врача-эндокринолога Диляры Лебедевой, в 34% больные коронавирусом люди сталкивались с диареей, болью в животе и рвотой.

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Коронавирус влияет на кишечник по нескольким пунктам. Сам вирус способствует повышенной восприимчивости, а из-за гипоксии страдает и состав микрофлоры. Кроме того, нервная система кишечника может поражаться напрямую.

Даже если ваш кишечник работает хорошо, при диагнозе коронавирус необходимо принимать как пробиотики, так и пребиотики, советует врач. 

Эти нехитрые препараты помогут защитить орган от вероятного пагубного влияния вируса. 

Напомним,  

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