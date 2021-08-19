Как защитить себя от Дельта-коронавируса

Как защитить себя от Дельта-коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о способе защитить себя от Дельта коронавируса.

По ее словам, самым эффективным средством защиты от Дельты является вакцинация уже одобренными препаратами от коронавируса. Известно, что вакцины существенно снижают количество тяжелых случаев Дельты и фактически исключают смерть от нее.

Мы видим вспышки Дельты в странах, где низкий уровень вакцинации. В государствах с высоким уровнем иммунизации Дельта циркулирует среди непривитых.

Медик подчеркнула, что достаточно будет сделать всего две прививки, надобности в третьей дозе в данный момент нет.

Отметим, что Дельта является штаммом коронавирусаSARS-CoV-2. Он впервые был обнаружен и описан в Индии.

Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

Напомним,