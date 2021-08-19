Как защитить себя от Дельта-коронавируса

19 августа 2021 12:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как защитить себя от Дельта-коронавируса
Как защитить себя от Дельта-коронавируса
pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о способе защитить себя от Дельта коронавируса.

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По ее словам, самым эффективным средством защиты от Дельты является вакцинация уже одобренными препаратами от коронавируса. Известно, что вакцины существенно снижают количество тяжелых случаев Дельты и фактически исключают смерть от нее.

Мы видим вспышки Дельты в странах, где низкий уровень вакцинации. В государствах с высоким уровнем иммунизации Дельта циркулирует среди непривитых.
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Медик подчеркнула, что достаточно будет сделать всего две прививки, надобности в третьей дозе в данный момент нет. 

Отметим, что Дельта является штаммом коронавирусаSARS-CoV-2. Он впервые был обнаружен и описан в Индии.

Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

Напомним,

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