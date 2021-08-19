Как защитить себя от Дельта-коронавируса
19 августа 2021 12:20
Как защитить себя от Дельта-коронавируса
pixabay.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о способе защитить себя от Дельта коронавируса.
Дельты является вакцинация уже одобренными препаратами от коронавируса. Известно, что вакцины существенно снижают количество тяжелых случаев Дельты и фактически исключают смерть от нее.
Мы видим вспышки Дельты в странах, где низкий уровень вакцинации. В государствах с высоким уровнем иммунизации Дельта циркулирует среди непривитых.
Отметим, что Дельта является штаммом коронавирусаSARS-CoV-2. Он впервые был обнаружен и описан в Индии.
Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
Напомним,