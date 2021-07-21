Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать

Дельта штамм коронавируса легко спутать с отравлением, поскольку он часто проявляется проблемами с пищеварением.

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как распознать Дельта штамм коронавируса своевременно.

По его словам, далеко не всегда зараженные люди подозревают неладное. Они продолжают общаться с людьми и провоцируют еще более быстрое распространение новой разновидности вируса. К тому моменту, когда они задумываются о тесте, уже заразили сотни людей.

Во-первых, Дельта не способствует потери обоняния и вкуса. Люди привыкли считать симптомы своеобразными маркерами коронавируса. С Дельтой это не работает. Во-вторых, у людей с этим штаммом возникают проблемы с желудком и пищеварением.

Вирус изменил свое строение и теперь проявляется более широким комплексом симптомов, о чем украинцам нельзя забывать.

Напомним,