Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать

21 июля 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать
Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать
pixabay.com

Дельта штамм коронавируса легко спутать с отравлением, поскольку он часто проявляется проблемами с пищеварением.

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как распознать Дельта штамм коронавируса своевременно.

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По его словам, далеко не всегда зараженные люди подозревают неладное. Они продолжают общаться с людьми и провоцируют еще более быстрое распространение новой разновидности вируса. К тому моменту, когда они задумываются о тесте, уже заразили сотни людей.

Во-первых, Дельта не способствует потери обоняния и вкуса. Люди привыкли считать симптомы своеобразными маркерами коронавируса. С Дельтой это не работает. Во-вторых, у людей с этим штаммом возникают проблемы с желудком и пищеварением.
Вирус изменил свое строение и теперь проявляется более широким комплексом симптомов, о чем украинцам нельзя забывать.

Напомним,

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