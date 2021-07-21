Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать
21 июля 2021 10:55
Дельта-штамм коронавируса обзавелся новыми симптомами: что важно знать
pixabay.com
Дельта штамм коронавируса легко спутать с отравлением, поскольку он часто проявляется проблемами с пищеварением.
Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как распознать Дельта штамм коронавируса своевременно.
Во-первых, Дельта не способствует потери обоняния и вкуса. Люди привыкли считать симптомы своеобразными маркерами коронавируса. С Дельтой это не работает. Во-вторых, у людей с этим штаммом возникают проблемы с желудком и пищеварением.Вирус изменил свое строение и теперь проявляется более широким комплексом симптомов, о чем украинцам нельзя забывать.
Напомним,