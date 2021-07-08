Названы лекарства, повышающие риск развития рака кишечника на 50%
Исследователи доказали, что постоянное употребление антибиотиков увеличивает риск развития онкологии кишечника на 50%.
Эксперты Европейского общества медицинской онкологии заявляют, в 2015 году употребление антибиотиков увеличилось на 65% в сравнении с 2000 годом.
В группу риска попадают люди, которые принимают антибиотики без контроля врача, злоупотребляют фаст-фудом, сладким и газировкой, регулярно употребляют алкоголь, ведут малоподвижный образ жизни и страдают от ожирения.
Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные около 8 тысяч человек с раком кишечника и сопоставили результаты.
Результаты анализа:
- У людей к 50 годам риски были выше на 50%.
- У людей старше 50 лет риски были выше на 9%.
Исследователи отметили, что рак кишечника может развиваться медленно (от 3 до 10 лет), а к его симптомам относят изменения в работе органа, частые запоры, диареи, ощущение потребности в дефекации после посещения туалета, боль.
Напомним,