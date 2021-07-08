Названы лекарства, повышающие риск развития рака кишечника на 50%

8 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы лекарства, повышающие риск развития рака кишечника на 50%
Названы лекарства, повышающие риск развития рака кишечника на 50%
pixabay.com

Исследователи доказали, что постоянное употребление антибиотиков увеличивает риск развития онкологии кишечника на 50%.

Эксперты Европейского общества медицинской онкологии заявляют, в 2015 году употребление антибиотиков увеличилось на 65% в сравнении с 2000 годом. 

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Злоупотребление антибиотиками и самостоятельный их прием без посещения врача ведет к серьезным последствиям для здоровья. Например, увеличивается риск развития онкологии кишечника. 

В группу риска попадают люди, которые принимают антибиотики без контроля врача, злоупотребляют фаст-фудом, сладким и газировкой, регулярно употребляют алкоголь, ведут малоподвижный образ жизни и страдают  от ожирения.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные около 8 тысяч человек с раком кишечника и сопоставили результаты.

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Употребление антибиотиков увеличивало риск рака кишечника у людей всех возрастов и особенно у молодых пациентов.

Результаты анализа:

  • У людей к 50 годам риски были выше на 50%.
  • У людей старше 50 лет риски были выше на 9%.

Исследователи отметили, что рак кишечника может развиваться медленно (от 3 до 10 лет), а к его симптомам относят изменения в работе органа, частые запоры, диареи, ощущение потребности в дефекации после посещения туалета, боль.

Напомним,

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