В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения: подробности
Рассказываем о новых карантинных ограничениях, которые введены с понедельника, 20 сентября.
Если в стране устанавливается желтый уровень — автоматически вступают в силу ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, участников мероприятий, а театры и кинотеатры должны быть заполнены на 50%.
Если устанавливается красный уровень — работа ресторанов, театров, ТРЦ, учебных заведений под запретом.
Привилегии для вакцинированных
В желтой зоне карантина украинцы могут избежать некоторых ограничений при наличии одной дозы вакцины, а в красной зоне — двух доз препарата.
В желтой зоне бизнес может сам решать, каких клиентов пускать. Бизнес будет работать в красной зоне только если персонал вакцинирован.
Работа учебных заведений
При установке красного уровня эпидемической опасности все преподаватели должны быть полностью вакцинированными.
Общественный транспорт
Новые правила карантина не предусматривают дополнительных ограничений для общественного транспорта, у пассажиров не будут требовать сертификаты.
Не исключен локдаун в Украине, который, по прогнозам медиков, наступит в ноябре.
Напомним,