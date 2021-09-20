В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения: подробности

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения: подробности

Рассказываем о новых карантинных ограничениях, которые введены с понедельника, 20 сентября.

В Украине продолжает работать адаптивный карантин , это означает, что любые дополнительные ограничения будут вводиться после перехода региона в желтый уровень эпидемической опасности.

Если в стране устанавливается желтый уровень — автоматически вступают в силу ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, участников мероприятий, а театры и кинотеатры должны быть заполнены на 50%.

Если устанавливается красный уровень — работа ресторанов, театров, ТРЦ, учебных заведений под запретом.

Привилегии для вакцинированных

В желтой зоне карантина украинцы могут избежать некоторых ограничений при наличии одной дозы вакцины, а в красной зоне — двух доз препарата.

В желтой зоне бизнес может сам решать, каких клиентов пускать. Бизнес будет работать в красной зоне только если персонал вакцинирован.

Работа учебных заведений

В желтой зоне школы могут работать только при условии, что свыше 80% персонала вакцинированы двумя дозами препарата.

При установке красного уровня эпидемической опасности все преподаватели должны быть полностью вакцинированными.

Общественный транспорт

Новые правила карантина не предусматривают дополнительных ограничений для общественного транспорта, у пассажиров не будут требовать сертификаты.

Не исключен локдаун в Украине, который, по прогнозам медиков, наступит в ноябре.

Напомним,