Планируют ли ужесточать карантин на Пасху

20 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Планируют ли ужесточать карантин на Пасху
В МОЗ объяснили, как украинцы будут праздновать Пасху в условиях карантина
pixabay.com

Майские праздники и Пасху украинцы в 2021 году будут праздновать в условиях карантина.

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, каким будет карантин на Пасху.

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По его словам, украинцам не стоит опасаться значительных усилений ограничений: в каждой области будет действовать тот уровень карантина, который ввели накануне.

Строгие ограничения будут в регионах, которые уже находятся в красной зоне, в остальных областях у нас пока нет планов вводить усиленный карантин.

Министр подчеркнул, что праздники не должны стать периодом, когда карантинные ограничения можно не соблюдать.

Только ответственность и внимательность самих украинцев позволит избежать вспышек COVID-19 в дальнейшем.

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Сейчас по стране нам удалось выйти на позитивную динамику, до середины апреля показатели расли, но потом ситуация стабилизировалась. У нас минус 14 тысяч заболевших, если сравнивать показатели за прошлую и позапрошлую недели.

Однако после праздников не исключен и новый рост заболеваемости.

В МОЗ прогнозируют, что количество инфицированных снова начнет расти в течение 3-4 недель после Пасхи. 

Напомним,

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