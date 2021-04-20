Планируют ли ужесточать карантин на Пасху
Майские праздники и Пасху украинцы в 2021 году будут праздновать в условиях карантина.
Глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, каким будет карантин на Пасху.
Строгие ограничения будут в регионах, которые уже находятся в красной зоне, в остальных областях у нас пока нет планов вводить усиленный карантин.
Министр подчеркнул, что праздники не должны стать периодом, когда карантинные ограничения можно не соблюдать.
Только ответственность и внимательность самих украинцев позволит избежать вспышек COVID-19 в дальнейшем.
Сейчас по стране нам удалось выйти на позитивную динамику, до середины апреля показатели расли, но потом ситуация стабилизировалась. У нас минус 14 тысяч заболевших, если сравнивать показатели за прошлую и позапрошлую недели.
Однако после праздников не исключен и новый рост заболеваемости.
В МОЗ прогнозируют, что количество инфицированных снова начнет расти в течение 3-4 недель после Пасхи.
Напомним,