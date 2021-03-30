Как легче пережить карантин: ТОП-5 советов от Алексея Суханова

30 марта 2021 13:22 Александр Кива
Как легче пережить карантин: ТОП-5 советов от Алексея Суханова
ТОП-5 советов от Алексея Суханова о том, как легче пережить карантин
пресс-служба

Ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна», которое выходит по будням в 20:10 на канале «Украина», рассказал, какие правила помогают оставаться энергичным во время пандемии.

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Ведущий канала «Украина» Алексей Суханов придерживается простых правил, которые облегчают ему жизнь. Лайфхаками Алексей поделился в социальной сети.

Два стакана воды каждое утро, чтобы «запустить» организм. Не менее 8 часов сна в сутки. Позволять, но не злоупотреблять любимыми сладостями», – рассказал Алексей Суханов.

Ведущий с самых первых дней активно проводит карантин, придерживаясь всех правил и мер безопасности.

Я мою руки чаще обычного и не меньше минуты! Реально, стою и считаю до 60-ти...лучше не паниковать, выдумывая в голове самые страшные сценарии, а жить, соблюдая правила гигиены, не забывая находить поводы для радости, ведь они - точно есть у каждого!», - уверен ведущий канал «Украина».

Суханов часто делится с подписчиками фото своих кулинарных экспериментов, устраивает вечерние чтения мировой классики в прямом эфире своего инстаграм и призывает фолловеров не впадать в уныние, и по возможности помогать ближним.

Думаю, каждый из нас в эти времена может сделать все, что от него зависит, чтобы помочь тому, кто слабее и для кого, в силу возраста, существует смертельная опасность, знаю, многие из вас уже позаботились. Такие поступки делают нас людьми, - заверил Алексей Суханов, - Не бойтесь, но берегите себя, потому что страхи уносят жизни, превращая ее в существование, рациональнее не бояться, а оберегая себя и своих близких, соблюдать элементарные правила, об остальном позаботится Судьба. Даже в полной темноте паники и ужаса всегда есть луч света. Все будет хорошо. Просто время быть бдительными, потому что даже мелочи превратились в крайне важные вещи...».

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