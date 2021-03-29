Говорит Украина: Заложник колыбели: зарабатываю маме на колбасу (эфир от 29.03.2021)

29 марта 2021 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Заложник колыбели: зарабатываю маме на колбасу (эфир от 29.03.2021)
Говорит Украина: Заложник колыбели: зарабатываю маме на колбасу (эфир от 29.03.2021)
пресс-служба

29 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Заложник колыбели: зарабатываю маме на колбасу.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Гуляя по улице Валерий с грустью смотрит на других детей, которые бегают и играют, ведь его сын в два года выглядит, как младенец, а половина его тела - онемела!

Мужчина утверждает, что почти полгода даже не может пополнить счет телефона, ведь все деньги тратит на подгузники для маленького Миши!

Врачи пока не ставят точный диагноз ребенку, а единственное чем отец может помочь Мише - это массажи!

Какие тайны прошлого скрывает семья Миши? Почему двухлетний ребенок осталась на уровне развития младенца? И кому может быть выгодно его не лечить?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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