Головная боль во время секса: почему возникает, опасна ли для здоровья

7 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Головная боль во время секса: почему возникает, опасна ли для здоровья
Головная боль во время секса: почему возникает, опасна ли
pixabay.com

Как у мужчин, так и у женщин может возникать головная боль во время полового акта.

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Если во время секса болит голова, об удовольствии говорить не приходится.

От подобной патологии страдает примерно 1% населения Земли, сказано в исследовании британских ученых под руководством Маргарет Дж. Редельман. Ученые национальной службы здравоохранения этой страны полагают, что дискомфорт возникает из-за напряжения мышц шеи.

В 3-4 раза чаще от этой проблемы страдают мужчины.
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По словам специалистов, люди с подобным дискомфортом должны проанализировать, насколько сильное напряжение испытывает их шея, изменить позу или попробовать новые разновидности сексуальной активности.

Выходом из ситуации может стать и прием обезболивающего за несколько часов до секса.

Подобные боли, как правило, не представляют опасности для человека, но в редких случаях могут сигнализировать о наличии какой-то болезни. Лучше обратиться к медикам за консультацией.

Напомним,

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