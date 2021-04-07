Головная боль во время секса: почему возникает, опасна ли для здоровья
Как у мужчин, так и у женщин может возникать головная боль во время полового акта.
От подобной патологии страдает примерно 1% населения Земли, сказано в исследовании британских ученых под руководством Маргарет Дж. Редельман. Ученые национальной службы здравоохранения этой страны полагают, что дискомфорт возникает из-за напряжения мышц шеи.
В 3-4 раза чаще от этой проблемы страдают мужчины.
Выходом из ситуации может стать и прием обезболивающего за несколько часов до секса.
Подобные боли, как правило, не представляют опасности для человека, но в редких случаях могут сигнализировать о наличии какой-то болезни. Лучше обратиться к медикам за консультацией.
Напомним,