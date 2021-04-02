Лайфхак, как быстро улучшить сексуальные отношения с партнером

2 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Лайфхак, как быстро улучшить сексуальные отношения с партнером
Лайфхак, как улучшить сексуальные отношения с партнером
pixabay.com

По мнению бывшей актрисы Disney, а ныне участницы фильмов для взрослых, совместный просмотр порно поможет привнести в интимные отношения партнеров свежесть и драйв, которых так часто не хватает в длительных романах.

Актриса Мейтленд Ворд рекомендует девушкам и женщинам практиковать совместный просмотр порнороликов вместе партнерами.

Как правило, мужчины по умолчанию готовы к этому, однако побаиваются приступов ревности.

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Никогда не ревнуйте партнеров, если они смотрят фильмы для взрослых. Актрисы из них не украдут любимого человека, зато могут помочь разнообразить сексуальную жизнь.
По мнению Ворд, смотреть порно вместе – нормально и полезно.

Идеи в таких роликах могут вдохновить вас на определенные эксперименты и подвиги в постели.

Порно не убивает отношения, как и секс.

Фильмы для взрослых помогут раскрепоститься и понять, что нравится вашему мужчине. 

Напомним,

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