Лайфхак, как быстро улучшить сексуальные отношения с партнером

Лайфхак, как улучшить сексуальные отношения с партнером

По мнению бывшей актрисы Disney, а ныне участницы фильмов для взрослых, совместный просмотр порно поможет привнести в интимные отношения партнеров свежесть и драйв, которых так часто не хватает в длительных романах.

Актриса Мейтленд Ворд рекомендует девушкам и женщинам практиковать совместный просмотр порнороликов вместе партнерами.

Как правило, мужчины по умолчанию готовы к этому, однако побаиваются приступов ревности.

Никогда не ревнуйте партнеров, если они смотрят фильмы для взрослых. Актрисы из них не украдут любимого человека, зато могут помочь разнообразить сексуальную жизнь.

По мнению Ворд, смотреть порно вместе – нормально и полезно.

Идеи в таких роликах могут вдохновить вас на определенные эксперименты и подвиги в постели.

Порно не убивает отношения, как и секс.

Фильмы для взрослых помогут раскрепоститься и понять, что нравится вашему мужчине.

Напомним,