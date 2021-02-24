Эксперт назвала самые неудачные позы для секса

24 февраля 2021 11:20 Алла Лысак
Эксперт назвала самые неудачные позы для секса
Эксперт назвала самые неудачные позы для секса
pixabay.com

Секс-эксперт Эмили Морс рассказала, что многие пары путают реальную жизнь с откровенными фильмами для взрослых.

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По словам специалиста, некоторые позы в сексе выглядят отлично со стороны, однако при повторении на практике не дают возможности получить всю палитру ощущений. На своей странице в Instagram, эксперт назвала разочаровывающими следующие позы:

  • Интим в душе,
  • Поза 69, 
  • Обратная наездница.

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Отметим, что в комментариях многие с экспертом не согласились, поэтому, как отметила сама Эмили, каждый должен сам для себя решить, что для него хорошо.

Она подчеркнула, что некоторые позы стали популярными именно из-за частого использования в кино, при этом есть варианты и попроще. 

Напомним,

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