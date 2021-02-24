Эксперт назвала самые неудачные позы для секса

Секс-эксперт Эмили Морс рассказала, что многие пары путают реальную жизнь с откровенными фильмами для взрослых.

Интим в душе,

Поза 69,

Обратная наездница.

По словам специалиста, некоторые позы в сексе выглядят отлично со стороны, однако при повторении на практике не дают возможности получить всю палитру ощущений. На своей странице в Instagram, эксперт назвала разочаровывающими следующие позы:

Отметим, что в комментариях многие с экспертом не согласились, поэтому, как отметила сама Эмили, каждый должен сам для себя решить, что для него хорошо.

Она подчеркнула, что некоторые позы стали популярными именно из-за частого использования в кино, при этом есть варианты и попроще.

Напомним,