Эксперт назвала самые неудачные позы для секса
24 февраля 2021 11:20
Алла Лысак
Эксперт назвала самые неудачные позы для секса
pixabay.com
Секс-эксперт Эмили Морс рассказала, что многие пары путают реальную жизнь с откровенными фильмами для взрослых.
По словам специалиста, некоторые позы в сексе выглядят отлично со стороны, однако при повторении на практике не дают возможности получить всю палитру ощущений. На своей странице в Instagram, эксперт назвала разочаровывающими следующие позы:
- Интим в душе,
- Поза 69,
- Обратная наездница.
Отметим, что в комментариях многие с экспертом не согласились, поэтому, как отметила сама Эмили, каждый должен сам для себя решить, что для него хорошо.
Она подчеркнула, что некоторые позы стали популярными именно из-за частого использования в кино, при этом есть варианты и попроще.
Напомним,