ТОП-3 причины, почему женщины соглашаются на одноразовый секс

Случайные сексуальные связи практикуют как мужчины, так и женщины.

Какие же есть у женщин причины соглашаться на интим, который не станет поводом для знакомства?

Фаза овуляции

Как известно, гормоны способны на многое. И по наблюдениям Энн Кэмпбелл, профессора британского Даремского университета, фаза овуляции делает для женщин секс на одну ночь более привлекательным. Во время овуляции – между 10 и 18 днями цикла – женщина думает о сексе, так ее запрограммировала природа.

Далеко не всегда случайные партнеры появляются только у свободных дам, позволяют себе краткосрочный роман и женщины в отношениях.

Острые ощущения

Порой женщины страдают из-за того, что секс с супругом перестал быть острым и опьяняющим.

Он превратился в рутину.

Женщинам тоже хочется острых ощущений, и по словам американского сексолога Мэттью Джонса, чаще всего женщины мечтают о риске, подчинении, доминировании мужчины, необычной обстановке, успешном партнере, грубоватости. Как видите, идеальная картина для спонтанного секса.

Возраст 40+

Сексуальность женщины видоизменяется с возрастом, после сорока наступает ее… Нет, не спад, а пик! Женщина научилась слушать себя, она многое знает о мужчинах и не откладывает жизнь на завтра. Яркие, не обязывающие ни к чему отношения, наконец, приобретают для нее свою привлекательность.

Почему нет?

Напомним,