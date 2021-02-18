ТОП-3 причины, почему женщины соглашаются на одноразовый секс
Случайные сексуальные связи практикуют как мужчины, так и женщины.
Какие же есть у женщин причины соглашаться на интим, который не станет поводом для знакомства?
Фаза овуляции
Далеко не всегда случайные партнеры появляются только у свободных дам, позволяют себе краткосрочный роман и женщины в отношениях.
Острые ощущения
Порой женщины страдают из-за того, что секс с супругом перестал быть острым и опьяняющим.
Он превратился в рутину.
Женщинам тоже хочется острых ощущений, и по словам американского сексолога Мэттью Джонса, чаще всего женщины мечтают о риске, подчинении, доминировании мужчины, необычной обстановке, успешном партнере, грубоватости. Как видите, идеальная картина для спонтанного секса.
Возраст 40+
Почему нет?
Напомним,