Как разнообразить сексуальную жизнь – советы психолога

7 декабря 2021 23:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как разнообразить сексуальную жизнь – советы психолога
Как разнообразить сексуальную жизнь – советы психолога
pixabay.com

Как добавить огня в интимную жизнь – ТОП-5 советов от психолога.

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Приелся секс с партнером? Уже устали заниматься этим по отработанной схеме? Ищете новых ощущений? Тогда вы обратились по адресу. Ведь ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова знает ТОП-5 способов разнообразить секс и готова поделиться ими с вами.

1. Обменивайтесь своими желаниями. Возьмите по листику бумаги и напишите по 10 своих желаний. Обменяйтесь листиками и посмотрите, что совпало. С этих пунктов и стоит начинать. Такой вариант подходит тем, кому не совсем удобно открыто вслух обсуждать сексуальную жизнь.

2. Смотрите эротические фильмы. Тут важно понимать, что речь идет не о порно, а именно об эротических фильмах. Потому что в таком кино можно увидеть сценарии, прочувствовать сюжет, обсудить его и еще дофантазировать. И после такого киносеанса есть легкое возбуждение и нет такого стыда, который может быть после порно.

Как разнообразить сексуальную жизнь – советы психолога / pixabay.com

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3. Читайте книги с эротическим подтекстом. Во время чтения у вас в голове будут всплывать картинки, которые можно реализовать с партнером.

4. Закупитесь в секс-шопе. Как бы банально это не звучало, но стоит сходить на экскурсию в секс-шоп и присмотрите что-то для себя и своего партнера. При выборе не бойтесь попросить помощи у консультанта – это его работа.

5. Пройдитесь по «Камасутре». Кажется, что вы уже перепробовали все позы, но даже угол наклона, чуть-чуть приподнятый или опущенный таз могут дать новые ощущения.

Напомним,

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