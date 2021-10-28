Что делать, если жених против пышной свадьбы – советы психолога

28 октября 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Что делать, если жених против пышной свадьбы – советы психолога
Что делать, если жених против пышной свадьбы – советы психолога
pixabay.com

Почему мужчины выступают против большой свадьбы, и что с этим делать? Советы, которые помогут найти консенсус, дала психолог.

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Психолог и коуч Елена Адамова в авторской рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснила, как решить подобный конфликт.

Свадьба – не повод портить отношения, – комментирует психолог. – Женщина хочет красивые фото, платье и зависть подруг, а мужчина – думает, как вы будете жить после свадьбы.

Что делать, если жених против пышной свадьбы – советы психолога / pixabay.com

Эксперт дала несколько советов, которые помогут решить конфликт:

♦ спросите мужчину, на что он хочет потратить деньги вместо свадьбы: возможно, он собирается отправиться с вами в путешествие, купить дом или машину;

♦ обсудите аргументы «за» и «против» пышной свадьбы. Покажите жениху сценарий вашей идеальной свадьбы, возможно, что-то ему понравится, и вы придете к общему решению;

♦ продумайте и предложите жениху несколько вариантов свадьбы с различными бюджетами: возможно, это будет красивая атмосферная фотосессия с минимальным количеством очень близких вам людей.

Мужчины лучше разбираются в ведении бюджета, поэтому я бы посоветовала вам прислушиваться к своему жениху. Если же вы мечтаете о красивых фотографиях и белом платье – устройте фотосессию. Это точно будет дешевле большой свадьбы, однако воспоминания останутся не менее приятные, – советует психолог.

Напомним,

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