ТОП-3 навязанных ожиданий из-за просмотра порно
Фильмы с пометкой 18+ очень часто проецируют в нашей голове абсолютно ошибочные образы партнеров в постели.
Идеальное тело партнера
Актеры с накаченным торсом остаются в фильмах. Отсутсвие волос, растяжек, маленьких членов, странных родинок и шрамов от аппендицита в порно нет. Но это вовсе не говорит о том, что в реальной жизни должно быть точно так же. Перестаньте проводить параллели между актером и вашим возлюбленным. Ведь возле вас сейчас именно тот неидеальный, который все же делает вас счастливой. Задумайтесь.
Презервативы - не для вас
Любая поза подходит идеально
То, что происходит на экране, не всегда соответсвует реальной жизни. Вам вполне может быть неудобно придаваться утехам в ванной или выдавливать из себя крики восторга. Не делайте то, что вам претит. Секс - это удовольствие, а не проверка на гибкость и актерскую игру.
Напомним,