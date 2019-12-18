ТОП-3 навязанных ожиданий из-за просмотра порно

18 декабря 2019 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 навязанных ожиданий из-за просмотра порно
ТОП-3 навязанных ожиданий из-за просмотра порно
pixabay.com

Фильмы с пометкой 18+ очень часто проецируют в нашей голове абсолютно ошибочные образы партнеров в постели.

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Сегодня мы расскажем о самых популярных и том, почему лучше от них избавиться. 

Идеальное тело партнера 

Актеры с накаченным торсом остаются в фильмах. Отсутсвие волос, растяжек, маленьких членов, странных родинок и шрамов от аппендицита в порно нет. Но это вовсе не говорит о том, что в реальной жизни должно быть точно так же. Перестаньте проводить параллели между актером и вашим возлюбленным. Ведь возле вас сейчас именно тот неидеальный, который все же делает вас счастливой. Задумайтесь. 

Презервативы - не для вас 

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Многие забывают о том, что презервативы это в первую очередь безопасность, а не страх беременности. Конечно, в порно никто этим не заморачивается. Но не стоит забывать, что актрисы и актеры очень часто являются переносчиками именно тех болезней, от которых может спасти презерватив. 

Любая поза подходит идеально 

То, что происходит на экране, не всегда соответсвует реальной жизни. Вам вполне может быть неудобно придаваться утехам в ванной или выдавливать из себя крики восторга. Не делайте то, что вам претит. Секс - это удовольствие, а не проверка на гибкость и актерскую игру. 

Напомним, 

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