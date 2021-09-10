Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных

Даже вакцинированные от коронавируса могут заболеть COVID-19.

Однако после вакцины в организме формируется защитная армия иммунитета, антитела, поэтому течение болезни будет легким или даже незаметным. Выводы медиков подтвердили и создатели приложения ZOE COVID Study.

Они провели опрос и проанализировали, каким образом коронавирус проявлялся у вакцинированных людей, которые получили позитивный результат ПЦР-теста через какое-то время. Оказалось, что две дозы вакцины от вируса позволяют снизить до нуля большинство распространенных симптомов.

Например, аносмия (потеря обоняния), кашель, жар, головные боли и усталость фиксируются у вакцинированных очень редко и не в сочетании, а один-два симптома из указанных. Ну, а чаще всего пациенты жалуются на чихание. Именно чиханием и проявляется коронавирус.

Медики добавили, что, хотя риск заражения COVID-19 все еще существует после двойной вакцинации, есть явное снижение риска отправки в больницу, наличия действительно тяжелых симптомов или продолжительных симптомов, добавили они.

Напомним,