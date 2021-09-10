Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных

10 сентября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
pixabay.com

Даже вакцинированные от коронавируса могут заболеть COVID-19.

Читайте такжеТОП-5 признаков, что у вас слабый иммунитет
Однако после вакцины в организме формируется защитная армия иммунитета, антитела, поэтому течение болезни будет легким или даже незаметным. Выводы медиков подтвердили и создатели приложения ZOE COVID Study.

Они провели опрос и проанализировали, каким образом коронавирус проявлялся у вакцинированных людей, которые получили позитивный результат ПЦР-теста через какое-то время. Оказалось, что две дозы вакцины от вируса позволяют снизить до нуля большинство распространенных симптомов.

Читайте также3 продукта, которые улучшат работу вашей иммунной системы
Например, аносмия (потеря обоняния), кашель, жар, головные боли и усталость фиксируются у вакцинированных очень редко и не в сочетании, а один-два симптома из указанных. Ну, а чаще всего пациенты жалуются на чихание. Именно чиханием и проявляется коронавирус.

Медики добавили, что, хотя риск заражения COVID-19 все еще существует после двойной вакцинации, есть явное снижение риска отправки в больницу, наличия действительно тяжелых симптомов или продолжительных симптомов, добавили они.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье врачи вакцина коронавирус

Материалы по теме

Магнитные бури 10 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 10 сентября 2021 в Украине
Когда в Украине в 2021 году введут локдаун
Lifestyle

Когда в Украине в 2021 году введут локдаун
3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
ЗОЖ

3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
Магнитные бури 9 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 9 сентября 2021 в Украине

Популярное на сайте

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK