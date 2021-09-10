Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
Даже вакцинированные от коронавируса могут заболеть COVID-19.
Они провели опрос и проанализировали, каким образом коронавирус проявлялся у вакцинированных людей, которые получили позитивный результат ПЦР-теста через какое-то время. Оказалось, что две дозы вакцины от вируса позволяют снизить до нуля большинство распространенных симптомов.
Медики добавили, что, хотя риск заражения COVID-19 все еще существует после двойной вакцинации, есть явное снижение риска отправки в больницу, наличия действительно тяжелых симптомов или продолжительных симптомов, добавили они.
Напомним,