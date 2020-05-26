Блондинка раскроет секрет, каков ведущий Нового канала в постели: Гроза девичьих сердец

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020)

Олег Кензов – не только ведущий Кохання на виживання, но и гроза девичьих сердец. На шоу Кто против блондинок? блонды оценили его сексуальность. И вот что выяснили.

Создание гармоничной пары – процесс длительный и довольно сложный. Ведь каждый партнер видит семейное счастье по-своему. На этой неделе в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) девушки расскажут о своем опыте с мужчинами певцу и ведущему «Кохання на виживання» Олегу Кензову.

А еще блонды узнают о потенциальных сексуальных способностях мужчины, которые составляют основу сексуальных отношений между партнерами. На такие горячие темы с ними будет говорить сексолог и блондо-бомба Ольга!

Всю теорию будем применять на Олеге,

– прокомментировала участница и начала оценивать сексуальный темперамент певца.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Оказалось, что у артиста густые брови. Такой внешний признак свидетельствует о том, что он очень темпераментный. Губы у певца – большие и пухлые. По словам сексолога, это означает, что он чувственный в отношениях.

На съемках Олегу пришлось продемонстрировать свою «дорожку от пупка». Она у него очень широкая! Собственно, такой признак «говорит» о том, что у певца сильная сексуальная конструкция!

Эфир шоу будет очень горячим. Ведь зрители Нового канала узнают трохантерный индекс Олега. Такой показатель раскроет секрет, каков певец в постели!

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Не пропустите сегодняшний выпуск шоу «Кто против блондинок?» в 19:00 на Новом канале. Будет очень интересно!

Напомним,